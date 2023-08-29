سام مرسى فى التشكيل المثالى لدورى الدرجة الثانية الإنجليزى

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، عن التشكيل المثالي لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي، الموسم الماضي 2022-2023.

وتم تأجيل حفل جوائز رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، بدلًا من إقامتها في نهاية الموسم، لتُقام في الوقت الحالي، تزامنًا مع الذكرى الخمسين لإطلاق تلك الجائزة.

وتواجد المحترف المصري سام مرسي قائد فريق إيبسويتش تاون، في التشكيل المثالي لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي، وهي البطولة التي تُعادل دوري الدرجة الثالثة.

وحجز مرسي مقعده في التشكيل، بعد قيادته إيبسويتش تاون للصعود لدوري الدرجة الأولى.

وتواجد سام مرسي في قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا وتونس، خلال فترة التوقف الدولية المقبلة بشهر سبتمبر.

ويُصوت اللاعبون في رابطة المحترفين، ليتم اختيار اللاعبين للفوز بالجوائز والتشكيل المثالي للبطولات، بناءً على عدد الأصوات.

وفاز بوكايو ساكا جناح فريق أرسنال، بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في مسيرته، عن موسم 2022-2023، بتصويت لاعبي المسابقة الشباب.

وظفر ساكا بالجائزة بعدما قاد أرسنال للتأهل لدوري أبطال أوروبا، واحتلال المركز الثاني في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بعد منافسة شرسة مع مانشستر سيتي الذي تُوج باللقب في الأخير.

وتفوق بوكايو على منافسيه، وهم زميله في أرسنال، البرازيلي جابرييل مارتينيلي، النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، جاكوب رامسي لاعب أستون فيلا السابق، إيفان فيرجسون مهاجم برايتون وزميله السابق الإكوادوري مويسيس كايسيدو، الذي انتقل إلى تشيلسي.