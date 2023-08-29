الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بالمنظومة الإلكترونية لحوكمة أصول الدولة بمطروح (صور)

افتتاح الدورة التدريبية
افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بالمنظومة الإليكترونية

شهدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بالمنظومة الإليكترونية لحوكمة أصول الدولة، وذلك بالتعاون بين محافظة مطروح ووزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات ووزارة الإنتاج الحربى.

حصر أصول وأملاك الدولة تحقيقًا لرؤية مصر 2030

وأوضحت نائب محافظ مطروح، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الدورة تأتي في إطار اهتمام الدولة بحصر الأراضى والممتلكات الخاصة بالدولة على منظومة إلكترونية موحدة بغرض الاستفادة منها فى  إقامة العديد من المشروعات الاستثمارية التى تحقق رؤية مصر 2030 .

20 جهاز حاسب آلى لتدريب فرق العمل

وأضافت "عثمان" أن محافظة مطروح قامت بتجهيز قاعة فى مكتبة مصر العامة تضم 20 جهاز حاسب آلى بدعم من وزارة الإنتاج الحربى ووزارة الاتصالات وتحت إشراف وزارة التنمية المحلية، لتدريب فرق العمل على المنظومة الإلكترونية الجديدة.

التدريب على إدخال البيانات 

شارك فى الدورة التدريبية ممثلى مجالس المدن وديوان عام المحافظة وإدارة الأملاك ومدربى وزارة الاتصالات.

وبدأت الدورة فى يومها الأول بمحاضرة نظرية عن كيفية التعامل الصحيح  مع المنظومة الإلكترونية، وعلى مدار يومين سيتم تدريب فرق العمل على إدخال البيانات استعدادًا لبدء العمل بالمنظومة وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بالمنظومة الإليكترونية

افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بالمنظومة الإليكترونية
افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بالمنظومة الإليكترونية
افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بالمنظومة الإليكترونية
افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بالمنظومة الإليكترونية
افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بالمنظومة الإليكترونية
افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بالمنظومة الإليكترونية
افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بالمنظومة الإليكترونية
افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بالمنظومة الإليكترونية
مطروح نائب محافظ مطروح حوكمة أصول الدولة دورة تدريبية تحقيق رؤية مصر 2030

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