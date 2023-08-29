الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الفريق أسامة عسكر يشهد تنفيذ مشروعى مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوى

الفريق أسامة عسكر،
الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى الذى تنفذه أحد تشكيلات القوات الجوية بالتزامن مع تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى لإحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوى، ويستمر تنفيذهم لعدة أيام، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التعبوية للمشروعين والتقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات، كذلك استعراض عدد من الأنشطة العملياتية لمجابهة هجمة جوية معادية وفقاً لمنظومة العمل المشترك بالأسس العلمية المدروسة، وظهر خلال تنفيذ المشروعين مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالى عالى ومهارة فى استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة؛ لتنفيذ المهام المخططة والطارئة.

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة بالمشروعين، مشيداً بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية الذى ظهر عليها رجال القوات الجوية والدفاع الجوى.

وناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أساليب تنفيذ المهام المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم طبقاً للموقف، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

حضر تنفيذ المشروعين قادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

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