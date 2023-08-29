الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قبل التشغيل الرسمى.. محطة مترو القومية بالخط الثالث للمترو تستعد لاستقبال الركاب

محطة مترو القومية
محطة مترو القومية

 

قبل التشغيل الرسمى.. محطة مترو القومية بالخط الثالث للمترو تستعد لاستقبال الركاب 

 

نشرت وزارة النقل صورا لمحطة مترو القومية بالخط الثالث للمترو،  وهى ضمن افتتاح المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، والتى تبدأ من منطقة الكيت كات وتمر بشارع السودان ومناطق إمبابة والبوهى والقومية والدائرى حتى تنتهى بالتقاطع مع محور روض الفرج، ومن المقرر أن تحدث هذه المرحلة انفراجة كبيرة فى المناطق المارة بها، وتخدم مئات الآلاف من المواطنين.

 

وأوضحت وزارة النقل أن مسار المرحلة الثالثة بالمشروع بطول 17.7 كم، وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات، وتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعه جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.

الوزارة: تنفيذ المرحلة الثالثة على ثلاثة أجزاء 

وتابعت الوزارة أنه يجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات، وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية وهى "ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذى تم تشغيله أمام حركة الركاب أكتوبر الماضى، ويمتد الجزء الثانى بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج وتشمل على 6 محطات [محطة نفقية (السودان) وعدد 4 محطات علوية (إمبابة - البوهى – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج).

النقل: الجزء الثالث يمتد بطـول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة 

أما الجزء الثالث، فيمتد بطـول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة، ويشمل 5 محطـات [3 محطات نفقية (التوفيقية – وادى النيل – جامعة الدول) ومحطة علوية (جامعـة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور).

 

 

 

 

 

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