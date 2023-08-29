باحث اقتصادى: حجم استثمارات دول "بريكس" فى مصر حوالى 891 مليون دولار

علق أحمد محمدي علي، الباحث والمحلل الاقتصادى، على انضمام مصر لمجموعة "بريكس"، وقال، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد، اليوم الثلاثاء، إن فكرة الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية بشكل عام مربحة اقتصاديا لأي دولة داخل تكتل اقتصادي، متابعًا أن تكتل الـ"بريكس" تحديدًا له طبيعة خاصة، لأنه يشكل أكثر من 40% من سكان العالم.

استفادة مصر من انضمامها لـ"بريكس"

وأكد أن أي دولة حال انضمامها لتلك المجموعة تستفيد بشكل كبير لأن السوق تعتبر واسعة بالنسبة لها في الاستثمار في أي دولة من دول الأعضاء، خاصة أنها تشكل 15% من حجم الناتج المحلي العالمي، مشيرًا إلى علاقات مصر القوية بينها وبين دول الـ«بريكس» قبل الانضمام.

وتابع: هناك علاقات اقتصادية قوية بين مصر وبين دول الـ"بريكس"؛ حيث إن حجم استثماراتها في مصر حوالي 891 مليون دولار، منذ نشأ التكتل وحتى الآن، منوهًا أن كل دولة داخل التكتل لها طبيعة وهيكل إنتاجي واقتصادي مختلف، وذلك يجعل التكامل الاقتصادي ناجحا بنسبة كبيرة للغاية.

مصر تنضم لأكبر قوة اقتصادية

وأشار إلى أن مصر أمام دولتين من أكبر القوى الاقتصادية عالميا، الصين بدلًا من الولايات المتحدة الأمريكية، والهند الأولى على مستوى صناعة البرمجيات، وروسيا تعد الدولة الثانية على مستوى العالم في إنتاج الوقود، والبرازيل تختص بالمنتجات الزراعية، وأخيرا جنوب إفريقيا في صناعة الحلي والمجوهرات والمعادن.