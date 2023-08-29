الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وفدُ طلابى يتفقد محطة تنقية المياه بالشيخ زايد

الشيخ زايد
الشيخ زايد

صرح المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، بأنه تم تنظيم زيارة لطلاب المكتب التنفيذي لاتحاد الطلبة والعاملين بالإدارة التعليمية بمدينة الشيخ زايد، إلى محطة تنقية مياه الشيخ زايد، وذلك تحت إشراف منى بركات، معاون رئيس الجهاز بالتعاون مع إدارة الشيخ زايد التعليمية ومجلس أمناء المدينة، وذلك تأكيداً على الدور الفعال للمشاركة المجتمعية والتوعية بالمدينة، والتعاون مع مؤسسات الدولة في مختلف المجالات لتنمية المجتمع.

مدير عام محطات المياه: يستعرض مراحل التنقية 

وأوضح "مصطفى" أنه تم تنظيم الزيارة للتعرف على مراحل تنقية مياه الشرب بالمحطة، حيث قام المهندس / طارق شمس، مدير عام محطات المياه، باستعراض مراحل التنقية واصطحاب الطلاب لتفقد المعامل وعرض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة وأهم التحديات التي تواجه عمليات التنقية، كما تم عقد ندوة توعوية للطلبة واستعراض جهود العاملين بالمحطة، وأهمية التنقية السليمة لمياه الشرب بغرض الحصول على كوب ماء نظيف، وأيضا تم تعريف الطلاب بأهمية الحفاظ على المياه والترشيد واستخدام قطع المياه الموفرة بالمؤسسات والهيئات الحكومية والمساكن الخاصة، من أجل تقليل نسبة الفاقد وتوفير المياه للمناطق الساخنة.

وأشار المهندس أحمد مصطفى إلى أن زيارات الطلاب التي تستقبلها محطة مياه الشيخ زايد تأتي تفعيلاَ لخٌطة التوعية التي ينفذها الجهاز لطلاب المدارس والجامعات لتعزيز قدرات وتنمية مهارات الطلاب والشباب، وتنمية الوعي بجهود الدولة التي تنفذها في العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وكيفية الحفاظ عليها.

المهندس أحمد مصطفى: يناقش تيسير وتسهيل عملية التسجيل العقارى

وقال المهندس أحمد مصطفى: تم عقد اجتماعِ بمقر جهاز المدينة، لمناقشة تيسير وتسهيل عملية التسجيل العقارى لكافة الأراضي والعقارات والوحدات بالمدينة للحفاظ على الثروة العقارية والمال العام، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، ومسئولي الجهاز، وممثلى الوزارات والجهات المختلفة ( البنك الدولى - وزارة العدل - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات التى ستقوم بها كافة الجهات المعنية بالأمر، وذلك لتيسير وتسهيل عملية التسجيل العقارى على المواطن، حيث أكد المهندس أحمد مصطفى، ضرورة المتابعة المستمرة لضمان سير الأعمال وفقاً لما تم التخطيط له.

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