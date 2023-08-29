الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العميد خالد عكاشة لـ "الشاهد": محمد مرسى هو من كشف تفاصيل مخطط اقتحام السجون

العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه في يوم 28 يناير تم تحرير محمد مرسي والعناصر الإرهابية التي كانت في سجن وادي النطرون. 

وأضاف العميد خالد عكاشة، خلال لقاءه ببرنامج الشاهد الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن بعد الهروب تم اختيار محمد مرسي، عضو مكتب الإرشاد للتواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية خاصة الجزيرة.

وأوضح أن محمد مرسي بدأ يتواصل مع وسائل الإعلام مباشرة وليست تسجيلا، نحن الآن مع بعض المحررين من سجن وادي النطرون، ونستمع إلى أحدهم، فبدأ محمد مرسي بتعريف نفسه وقال اسمه هو وكل الأعضاء المتواجدين في اعتراف كامل على الهواء مباشرة بما جرى وقال بعض من تفاصيل عملية الهجوم والمعركة والاشتباك وإعلان للنزول إلى ميدان التحرير للانضمام إلى المظاهرة، وهو مشهد يدل على أن حجم الارتباط الذي كان ما بين جماعة الإخوان وما بين العناصر التي كانت موجودة في شبه جزيرة سيناء كانت وثيقة الصلة قبل يناير 2011م.

العميد خالد عكاشة سجن وادي النطرون محمد مرسي العناصر الارهابية جماعة الإخوان

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