واشنطن تعلن استعدادها لتخفيف العقوبات على فنزويلا

أعلنت الولايات المتحدة استعدادها لتخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا، إذا اتخذت كاراكاس إجراءات ملموسة لإحلال الديمقراطية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير: "إذا اتخذت فنزويلا إجراءات ملموسة لإعادة الديمقراطية، مما يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة، فنحن مستعدون أيضا لتخفيف مناسب للعقوبات".

وأضافت المتحدثة: "أن فنزويلا لم تتخذ في الوقت الحالي مثل هذه الخطوات، لذا ستبقى العقوبات سارية"، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

خسائر فنزويلا جراء العقوبات الأمريكية

وفرضت الولايات المتحدة العقوبات على فنزويلا منذ فترة رئاسة هوجو تشافيز الراحل، حيث مست كبار المسؤولين الفنزويليين والمؤسسات الحكومية وقطاع النفط، خاصة شركة PDVSA النفطية الحكومية.

وبلغت خسائر فنزويلا جراء العقوبات أكثر من 232 مليار دولار، بما في ذلك 30 مليار دولار من الأصول الفنزويلية المجمدة في البنوك الغربية.

وصرحت نائبة رئيس فنزويلا، ديلسي رودريجيز، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على بلادها بهدف "الاستيلاء على النفط".

وقالت رودريجيز في أبريل الماضي، إن بلادها خسرت منذ عام 2015، عندما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عقوبات على فنزويلا، حوالي 232 مليار دولار.

وأضافت: "تأثير العقوبات، يمكن ملاحظته في انخفاض إنتاج النفط. ومنذ عام 2015، بلغت الخسائر 232 مليار دولار. خسارة هذا المبلغ خلال تلك الفترة كانت تعني خسارة 99٪ من الدخل بالعملة الصعبة".

وذكرت، أن أمريكا فرضت أكثر من 20 ألف عقوبة بحق 35 دولة وهي تتواجد "في حالة حرب اقتصادية أو مسلحة، مع العالم كله الذي يحاول تأمين وجوده في المستقبل".

ونوهت نائبة الرئيس الفنزويلي، بأن الولايات المتحدة أعلنت في عام 2015 أن فنزويلا تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، وبعد ذلك فرضت الدول الغربية المختلفة 929 عقوبة أحادية الجانب ضد فنزويلا، 60٪ منها من جانب الولايات المتحدة.