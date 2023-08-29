خالد عكاشة لـ«الشاهد»: ضحايا هجوم جمعة الغضب برفح تخطوا الـ60 قتيلًا

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه في مساء يوم الجمعة 28 يناير، كان هناك أنباء عن اقتحام بعض أقسام الشرطة في أحياء القاهرة والأسكندرية، وكان الاقتحام في القاهرة شبه عشوائي من خلال مجموعة من البلطجية نظراً لطبيعة المدن المزدحمة بالسكان.

وتابع: الاقتحامات في رفح كانت في شكل هجوم مسلح منظم، ولكن في كلتا الحالتين يمكن القول أن هذه الأحداث الإجرامية التي حدثت في مصر في ذلك التوقيت جميعها مرتبطة ببعضها.

معارك رفح الإرهابية

وأكد العميد خالد عكاشة، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هذه المعارك الإرهابية استمرت منذ الساعة الـ21 حتى 3 صباحاً وسقط عدد كبير من القتلى، واللذين كانوا خليط من الضباط والجنود والموظفين المدنيين وأهالي المدينة والزوار اللذين كانوا متواجدين في مدينة رفح ذلك اليوم.

وتابع:" لا يوجد إحصاء دقيق لعدد القتلى ولكن يمكن القول أن العدد لم يقل عن 60 شخص مع عدد كبير من الجرحى والمصابين اللذين سقطوا مساءء جمعة الغضب".

واستطرد:" كان هناك حالة ارتباك كبيرة عند الجهاز الأمنى الذي وضع خطة إنقاذ سريعة لحماية وإخلاء المباني المستهدفة من قبل الجماعات الإرهابية من السكان المدنيين المتواجدين في منازلهم بعد أن تعرضوا لهجوم شبيه بهجوم الميليشيا".

الشاهد

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور