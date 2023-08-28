الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد عكاشة لـ"الشاهد": يوم 28 يناير 2011 كان نقطة تحول فى تاريخ الإرهاب

العميد خالد عكاشة،
العميد خالد عكاشة،

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن يوم 28 يناير 2011 كان تاريخًا فاصلًا في حياة العناصر الإرهابية في الدولة المصرية، حيث كان هذا التاريخ بداية فصل إرهابي عنيف وأكثر تطوراً والأكثر ارتباطاً بالعناصر المتواجدة خارج الحدود المصري، والأكثر ارتباطاً أيضاً بجماعة الإخوان الإرهابية.

جمعة الغضب  

وأكد العميد خالد عكاشة، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن يوم 28 يناير كان المصريون جميعاً مشدودة أنظارهم إلى مايحدث في ميدان التحرير بمدينة القاهرة، والذي انتهى بتنحي رئيس الدولة المصرية آنذاك محمد حسني مبارك، بعد أن قام بإلقاء كلمة على الشعب المصري والتي انتهت بعد منتصف الليل في هذا اليوم.

وتابع: "أهالي مدينة العريش كانوا يتابعون بقوة ما يحدث في ميدان التحرير، وكنت من سكان هذه المدينة في هذا التوقيت، وهذه المدينة كانت هادئة في ذلك التوقيت بصورة كبيرة، ولم يكن هناك استجابة تذكر من قبل الأهالي عما يحدث في ميدان التحرير". 

الشاهد

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، في تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

خالد عكاشة الشاهد اكسترا نيوز محمد الباز الإخوان

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