الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحثة في الشؤون الدولية تكشف مكسب وحيد ينتظر إفريقيا داخل مجموعة العشرين

هند الضاوي، الباحثة
هند الضاوي، الباحثة في الشؤون الدولية

قالت هند الضاوي، الباحثة في الشؤون الدولية، إن إفريقيا نالت مكانة كبيرة بين القوى الكبرى خلال المرحلة الأخيرة وخاصة مع احتدام الصراع العالمي، لافتة إلى أن الكل يبحث عن تعزيز الشراكات والنفوذ  داخل القارة الواعدة لأنها غنية بالثروات، كما أن موقعها الجيوسياسي مؤثر بشكل كبير في حركة التجارة العالمية. 

وأضافت الضاوي خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا ما دفع العديد من الرؤساء  من داخل المحورين الغربي بشقيه الأمريكي والأوروبي، والشرقي متمثل في الروسي والصيني، والآن الهندي للمطالبات بضم أفريقيا لعدد من المنظمات والمنتديات الدولية وآخرها مجموعة العشرين. 

وأوضحت أن المكسب الوحيد والأساسي والرئيسي هو إجماع الدول الكبرى على أن إفريقيا هي جزء أساسي وأصيل من الاقتصاد المستقبلي للعالم، ومن ثم فإن هذا يعطي مساحة لأفريقيا بفرض شروطها وبناء شراكات استثنائية وقوية على أسس جديدة.

دول مجموعة العشرين أفريقيا هند الضاوي الاقتصاد العالمي قناة القاهرة الإخبارية

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