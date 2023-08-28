احتفالًا بعيد ميلاده.. باسل خياط نجم فرض موهبته على الساحة الفنية

يحتفل النجم السوري باسل خياط غدًا بعيد ميلاده، ولد باسل في 29 أغسطس 1977 بالعاصمة السورية دمشق، وهو من الممثلين الذين استطاعوا أن يثبتوا موهبتهم وجدارتهم علي الساحة الفنية العربية، خاصة في مصر ولبنان، حيث شارك في أعمال درامية وسينمائية ناجحة ومتنوعة.

باسل خياط، الذي بدأ التمثيل منذ طفولته في مسرح الأطفال، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وانطلق في عالم المسرح والتلفزيون والسينما.

من أشهر أعماله التلفزيونية: أسرار المدينة، على حافة الهاوية، أبو خليل القباني، نيران صديقة، طريقي، 30 يوم والثمن وأخيرًا مسلسل الثمن والذي حظي بمتابعة من كافة البلدان العربية ومن أبرز أفلامه السينمائية، ثنائية باب الشمس، الشياطين، العودة وسيلينا.

باسل خياط.. سوري تألق بعالم الدراما المصرية

كانت انطلاقته في الدراما المصرية من خلال المسلسل الرمضاني نيران صديقة 2013، والذي أدى فيه دور قذاف ونجح في لفت أنظار الجمهور المصري والمخرجين لموهبته ليؤدي بعدها سلسلة من الأدوار المعقدة نفسياً ظهرت في المسلسلات الرمضانية المصرية وهي طريقي، الميزان، 30 يوم، والرحلة 2018 جعلته حديث الإعلام خاصة 30 يوم حيث حصد إشادة الجمهور الذي وصفه بالجوكر لنجاحه في تجسيد الشر بشكل أثار خوف المشاهدين، وتلاها الرحلة في دور نفسي آخر كان شديد التعقيد وبرزت فيه مدى تعمق باسل في دراسة الشخصيات التي يؤديها.

باسل خياط وكارمن بصيبص يجمعهما "نظرة حب" برمضان 2024

مجدداً يجتمع النجمان، اللبنانية كارمن بصيبص والسوري باسل خياط معاً في رمضان 2024 في مسلسل جديد بعنوان "نظرة حب"، فقد أعلنت كارمن أنها ستشارك بطولة المسلسل، مؤكدة أن المسلسل كتبه رافي وهبي، وسيصور تحت إدارة المخرجة السورية رشا شربتجي.

ونشرت الممثلة اللبنانية صورة تم التقطها وهي تقف أمام المرآة، وترتدي فستانًا مكشوف الصدر، معتمدة تسريحة الشعر المشدود، وذكرت أن الأمور المتعلقة بالعمل الجديد ستكشف قريبًا.