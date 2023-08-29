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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مهرجان فينسيا فى دورته الـ80.. قليل من النجوم كثير من الفضائح

جانب من فعاليات مهرجان
جانب من فعاليات مهرجان فينيسيا2021

على مدار السنوات الماضية، كان مهرجان فينسيا نقطة انطلاق رئيسية لحملات الترويج لجوائز الأوسكار، وذلك بمساعدة اللقطات البراقة للنجوم الذين يشاركون فيه، لكن الإضراب المستمر لممثلي وكتاب هوليوود، وهو أكبر إضراب في الصناعة منذ أكثر من 60 عامًا، بما يعني منع معظمهم من العمل الدعائي بحسب تقرير لإذاعة صوت أمريكا حمل عنوان "قليل من النجوم كثير من الفضائح".

 

قليل من النجوم

وسيغيب عن العرض الأول للأفلام في المهرجان، كل من: إيما ستون، التي تلعب دور مخلوق شبيه بفرانكنشتاين في فيلم Poor Things، وبرادلي كوبر، الذي يخرج ويمثل دور البطولة في فيلم Maestro، الذي يدور حول قائد الأوركسترا والملحن الأسطوري ليونارد بيرنشتاين.

 

ويتمتع آدم درايفر وبينيلوبي كروز، اللذان يلعبان دور البطولة في فيلم السيرة الذاتية "فيراري" للمخرج مايكل مان، بإعفاء من نقابة ممثلي الشاشة (SAG-AFTRA) لأن الفيلم تم إنتاجه خارج نظام الاستوديو، ولكن قد يظلون في الولايات المتحدة تضامنًا.

 

ومع ذلك، لا تزال الأفلام تعرض، ومن المقرر أن يحضرها العديد من كبار المخرجين، حيث يتنافسون على الجائزة الكبرى، الأسد الذهبي، التي سيتم الإعلان عنها في 9 سبتمبر.

 

ويعتبر الضحية الرئيسية الوحيدة للإضرابات هو فيلم "Challengers"، وهو فيلم رومانسي للتنس من بطولة زيندايا والذي تم تحديده ليكون فيلم الليلة الافتتاحية ولكن تم تأجيله إلى العام المقبل.

 

كثير من الفضائح

ورغم أنه لم يتبقى إلا ساعات على انطلاق مهرجان فينسيا السينمائي بدورته الثمانين، لكن إضراب هوليوود يعني أن العديد من النجوم قد لا يتمكنون من المشاركة، مما يترك الأضواء لمخرجين مثيرين للجدل مثل رومان بولانسكي وودي آلن.

 

وفي محاولة لامتصاص ردود الفعل الغاضبة لمشاركة رومان بولانسكي وودي آلن تم إدراجهم في قسم خارج المسابقة الرسمية، حيث تم التحقيق مع ألن (87 عاما) بتهمة الاعتداء على ابنته بالتبني، وتمت تبرئته من قبل الشرطة في التسعينيات، لكن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة للكثيرين المتضامنين مع حملة "مي تو"، وقد تم حظره فعليا من قبل هوليوود.

 

ولا يزال بولانسكي (90 عاما) هاربا من الولايات المتحدة بسبب إدانته باغتصاب قاصر في السبعينيات، لقد سامحته الضحية منذ فترة طويلة، لكنه يواجه اتهامات أخرى بالاعتداء. 

 

ومن ضمن فضائح تلك الدورة أيضا مشاركة المخرج الفرنسي لوك بيسون، الذي تمت تبرئته مؤخرًا من ادعاءات الاغتصاب، في المنافسة الرئيسية بفيلم Dogman. 

 

ودافع مدير المهرجان ألبرتو باربيرا عن إدراجهما، قائلا لمجلة فارايتي إن المحققين برأوا ساحة بيسون وألن: "معهما، لا أرى أين تكمن المشكلة".

 

واعترف بأن الأمر أكثر تعقيدا مع بولانسكي لكنه قال: "أنا أؤيد أولئك الذين يقولون إن عليك التمييز بين مسؤوليات الفرد ومسؤوليات الفنان".

مهرجان فينسيا الأوسكار النجوم هوليوود إضراب

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