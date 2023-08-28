الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق "إسكندرية- مطروح"

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب اليوم الإثنين، 5 أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى فى الكيلو 70 بطريق "الإسكندرية- مطروح" وتم علي الفور نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة.  

 أسماء المصابين في الحادث

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم " هاجر سيد عبدالحميد 26 سنة مصاب باشتباه خلع بالكتف واشتباه كسر بالساعد، إلهام محمود أحمد 58 سنة مصابة بكدمة شديدة بالقفص الصدري واشتباه كسر بالفقرات، سمية عبد الرحمن محمد يوسف  66 سنة مصابة بكدمة شديدة بالظهر وكدمات متفرقة بالجسم، جويرية كريم محمد 3 سنوات مصابة باشتباه مابعد الارتجاج، كريم محمد أحمد 26 سنة مصاب بكدمة شديدة بالساق اليسرى".

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى رأس الحكمة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة. 

 

 مصرع شخصين وإصابة 5 في حادث تصادم "ربع نقل وهراس طريق"

وفى سياق آخر، كان قد لقى شخصين مصرعهما وأصيب 5 أخرين،  السبت الماضى، في حادث تصادم سيارة ربع نقل وهراس طريق في الكيلو 90 بطريق "الإسكندرية - مطروح" وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى رأس الحكمة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية، وتم التحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.

اصابة 5 اشخاص طريق الإسكندرية- مطروح مستشفى رأس الحكمة حادث انقلاب سيارة اسماء المصابين

مواد متعلقة

" رموا عليه مية نار"..إصابة مواطن بحروق في مشاجرة بمطروح

مصرع 2 وإصابة 5 فى حادث تصادم على طريق الإسكندرية مطروح

إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية- مطروح

الأكثر قراءة

وصول عماد البناني المدير التنفيذي الجديد للزمالك إلى مقر النادي

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

تداعيات أزمة القُبلة.. الاتحاد الإسبانى يُهدد بالانسحاب من "يويفا" حال إقالة روبياليس

القبض على 4 لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي

الانتخابات الرئاسية المصرية.."الهيئة الوطنية" تحدد موعد غلق إدراج الناخبين بقاعدة البيانات

بعد أنباء توقيعه 4 مواسم.. نكشف حقيقة انضمام موليكا إلى الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب