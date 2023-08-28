إصابة 5 إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق "إسكندرية- مطروح"

أصيب اليوم الإثنين، 5 أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى فى الكيلو 70 بطريق "الإسكندرية- مطروح" وتم علي الفور نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة.

أسماء المصابين في الحادث

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم " هاجر سيد عبدالحميد 26 سنة مصاب باشتباه خلع بالكتف واشتباه كسر بالساعد، إلهام محمود أحمد 58 سنة مصابة بكدمة شديدة بالقفص الصدري واشتباه كسر بالفقرات، سمية عبد الرحمن محمد يوسف 66 سنة مصابة بكدمة شديدة بالظهر وكدمات متفرقة بالجسم، جويرية كريم محمد 3 سنوات مصابة باشتباه مابعد الارتجاج، كريم محمد أحمد 26 سنة مصاب بكدمة شديدة بالساق اليسرى".

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى رأس الحكمة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.

مصرع شخصين وإصابة 5 في حادث تصادم "ربع نقل وهراس طريق"

وفى سياق آخر، كان قد لقى شخصين مصرعهما وأصيب 5 أخرين، السبت الماضى، في حادث تصادم سيارة ربع نقل وهراس طريق في الكيلو 90 بطريق "الإسكندرية - مطروح" وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى رأس الحكمة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية، وتم التحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.