الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد أنباء توقيعه 4 مواسم.. نكشف حقيقة انضمام موليكا إلى الأهلي

موليكا
موليكا

كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي النقاب حول حقيقة ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية من التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم نادي بشكتاش التركي لمدة 4 مواسم في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكد المصدر أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لم تحسم التعاقد مع موليكا كما تردد وهناك مفاوضات دائرة حتى الآن في ظل رغبة اللاعب الانضمام لصفوف الأحمر قبل غلق باب القيد.

وأضاف المصدر أن الأهلي حدد 5 ملايين دولار لحسم التعاقد مع موليكا علي قسطين يتم سدادهم علي 3 اشهر بعد اجتياز الكشف الطبي ولكن مسئولو بشكتاش التركي لم يوافق على العرض وطلب زيادة الملبغ إلي 9 ملايين دولار لإتمام الصفقة.

وأشار المصدر إلى أن رغبة اللاعب هي الأساس التي يعتمد عليها مسئولو القلعة الحمراء كورقة ضغط علي نادي بشكتاش لإتمام الصفقة رغم محاولات إدارة الفريق التركي الحصول علي أعلي عائد مادي حال رحيل موليكا.

وتابع المصدر أن الساعات القليلة المقبلة سيتم خلالها حسم الأمر سواء ببقاء اللاعب أو انتقاله لصفوف الأهلي أوأي فريق اخر لاسيما بعد دخول باوك اليوناني في المفاوضات.

 وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غادرت القاهرة منذ قليل في طريقها إلى النمسا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد.

ويدخل الفريق  معسكرًا مغلقًا في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل استعدادا للموسم الجديد.

وكان الكابتن خالد بيبو مدير الكرة قد حرص  على زيارة معسكر فريق الكرة في النمسا للاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الإعداد وتفقد مقر الإقامة وملاعب التدريب واطمأن على وسائل الانتقال لتوفير الأجواء اللازمة ‏للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق الأهداف المرجوة من إقامة المعسكر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض أول ودية له في معسكر النمسا الذي ينطلق اليوم الإثنين. 

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