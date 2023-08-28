أسماء مصابى حادث عقار الإسماعيلية المنهار (القصة الكاملة)

كشفت مصادر مطلعة لـ"الدستور" عن ارتفاع أعداد المصابين في حادث انهيار عمارة سكنية مكونة من 3 أدوار في منطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية.

وأشارت المصادر إلى أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين ومصرع آخر، وجار البحث أسفل الأنقاض عن شخصين آخرين.

وقالت المصادر إن الحادث أسفر عن مصرع أيمن علي إسماعيل محمد، وإصابة محمد سعيد عبد المقصود محمد، ونجاة أحمد ركابي.

وأوضحت المصادر أن الشاب أحمد ركابي كان يقف في بلكونة منزلهم في العقار المنهار وفور إحساسه بوقوع العقار، قرر النزول منه.

فيما تواصل قوات الحماية المدنية عمليات البحث عن الأشخاص والضحايا المفترض وجودهم تحت الأنقاض.

انهيار العقار

وتلقى اللواء هشام مروان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد بانهيار عمارة في منطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وقوات الحماية المدنية لمكان انهيار العمارة وفرضت كردونا أمنيا.

وفاة شخص وإصابة ٢ آخرين

فيما انتقلت على الفور سيارات الإسعاف برئاسة مصعب بصراوي، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية لمكان الحادث، وبحسب المعلومات الواردة أسفر الحادث عن وفاة شخص، وإصابة ٢ آخرين وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما يواصلون عملية انتشال المتبقية أسفل العقار المنهار .

ويشهد محيط العقار حالة من الفزع والقلق، التي انتابت أهالي المنطقة بعد سقوطه بشكل مفاجئ، وما نتج عنه من وقوع حالة وفاة، والبحث عن الضحايا تحت الأنقاض، وسط تواجد مكثف لقوات الأمن والشرطة، بجانب حضور سيارات الإسعاف للتدخل السريع لمعالجة المصابين.

ومن المقرر أن يتوجه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إلى موقع الحادث لتفقد المنطقة التي شهدت انهيارا صباح اليوم، للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة حالة العقار المنهار، ومحاسبة المقصر في حالة وجود أي مخالفات.

وتتابع غرفة عمليات المحافظة الرئيسية الحادث، أيضا بجانب قوات الأمن والشرطة، لإسعاف الضحايا والمصابين، لمواجهة أي مشكلات قد تطرأ نتيجة سقوط عقار منطقة المحطة الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ومتابعة الحالة الصحية لهم، حتى اكتمال شفائهم.