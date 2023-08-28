الدفاع الروسية: مقاتلة روسية من طراز "سو30" تعترض مسيرة أمريكية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز "سو-30" اعترضت طائرة استطلاع مسيرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية عند اقترابها من حدود روسيا فوق البحر الأسود.



وأشارت الوزارة في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" مساء الأحد، إلى أنه عند اقتراب المقاتلة الروسية من طائرة الاستطلاع الأمريكية غيرت مسارها وابتعدت عن حدود دولة روسيا الاتحادية.



وأضافت أن الطائرة الروسية عادت إلى قاعدتها بسلام ومنعت انتهاك حدود البلاد، مشيرة إلى أن تحليق المقاتلة الروسية تم في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة مع الالتزام بالإجراءات الأمنية.