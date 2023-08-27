الأحد 27 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

البحيرة تشهد بدء إنطلاق التدريب العملى المشترك "صقر 121" بأكثر من 1233 معدة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

تفقدت الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، واللواء وليد حامد الحماقي - قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، معسكر ومخيم الإيواء وإصطفاف معدات مواجهة الأزمات وجاهزيتها بأكثر من 1233 معدة مجهزة بالكامل، وذلك بحضور السيد اللواء محمد شوقي بدر  السكرتير العام للمحافظة، و كامل غطاس  السكرتير العام المساعد، والعميد  أمجد البنا  المستشار العسكري للمحافظة، وقيادة لجنة هيئة عمليات القوات المسلحة، وتم تنظيم المعسكر ومخيمات الإيواء بالتنسيق بين مديريتي التضامن الإجتماعي والشباب والرياضة وبمشاركة شباب الجوالة والجوالات وأندية التطوع من مراكز الشباب في إعداد وتجهيز المخيمات. 

50 خيمة بسعة 4 أسرة خلال العرض
 

واطلع الحضور على كروكي توضيحي للمخيم لتوضيح ما يضمه من عناصر فنية وإدارية ولوجيستية لخدمة المواطنين، وقاموا بتفقد اقسام المخيم الذى ضم  عدد 50 خيمة بسعة 4 أسرة، بإجمالي 200 سرير، تم تقسيمها إلى قطاعين "قطاع الشهيد المقدم محمد الحوفي" و "قطاع الشهيد العميد رامي حسنين" ويحتوي كل قطاع على 25 خيمة سعة كل خيمة 4 سرير بإجمالي 100 فرد.

التدريب العملى المشترك "صقر 121" 

ويتكون مخيم الايواء من ،"وحدة إستقبال - وحدة تسجيل - وحدة إدارة الحالات - وحدة تدخل سريع - وحدة فرز طبي - وحدة مهمات"، ويشمل علي "عيادات طبية - عزل طبي رجال - عزل طبي سيدات - تطعيمات وأمصال - مستلزمات طبية - صيدلية - بنك دم - عيادة تثقيف صحي - عيادات المبادرات الرئاسية وحملة 100 يوم صحة - ملاعب ترفيهية - كنيسة - مسجد - حضانة - عدد (3) فصول دراسية للمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية ومحو الأمية - منطقة ترفيهية للأطفال - مكتبة - ترزي - مكوجي - خدمات مجتمع مدني - مطعم - مطبخ - مخزن - مخبز - قاعة جلوس وتليفزيون - دورات مياة"،بالإضافة إلي عدد من السيارات لتقديم خدمات متنوعة للمواطنين مثل "مياه الشرب - الإسعاف - البريد - خدمات بنك مصر والبنك الأهلى - مكتبة متنقلة - خدمات الهلال الأحمر - الأحوال المدنية - إتصالات - الحمايه المدنية - التدخل السريع - شركة المياه - التموين - النقل الداخلي - سيارات طبية وعيادات متنقلة". 

مخيم بيطري للحيوانات الناجية 
 

يضم المعسكر مخيم بيطري للحيوانات الناجية لتقديم الرعاية البيطرية اللازمة والأعلاف لـ " الأحصنة - الأبقار - الأغنام - الكلاب والقطط"،و قاموا بتفقد ساحة الإصطفاف لعناصر مجابهة الأزمات والكوارث والتدخل السريع بمشاركة 1233 معدة ومركبة من الوحدات المحلية وشركة المياة والهلال الأحمر والإسعاف والنظافة والبيئة تضمنت "سيارات قلاب - سيارة كسح - جرار كسح - سيارة بدالة - ماكينة متنوعة - سيارة نافوري - طلمبات عائمة - سيارة إطفاء - سيارة شفط رواسب - سيارة مدمجة - كباش - دمبر - كلارك - حفار  - جريدر ولودر - شفاط - ونش سيلف لود"،وتابعوا تجربة عملية قدمها مجموعة من شباب المحافظة من خريجي كلية الهندسة، لنموذج روبوت مخصص للدخول وسط الأنقاض لاستشعار وجود مصابين كما يمكن استخدامه فى بعض حالات الإطفاء البسيطة من خلال تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول.

وأشاد قائد قوات الدفاع الشعبي وبالأداء المشرف والجهود الكبيرة بمحافظة البحيرة لمواجهة الأزمات والكوارث مؤكداً أن التدريب أوضح أن البحيرة تعد من المحافظات ذات الكفاءة العالية فى مواجهة الأزمات، مؤكداً على أهمية التدريب للوصول إلى أنسب الأساليب للتعامل مع الأزمات واستغلال الإمكانيات المتاحة للتنسيق بين المحافظة والمحافظات المجاورة والقوات المسلحة للتعامل مع الأزمات ومجابهة الكوارث.

كما تقدمت نائب محافظ البحيرة بخالص الشكر لقوات الدفاع الشعبي والعسكري على جهودهم وتعاونهم مع المحافظة كما تقدمت بالشكر لكافه الجهات المشاركة والتى ساهمت في إنجاح هذا التدريب، والذى أظهر مدى قوة المحافظة واستعدادها لمجابهة اى أزمة او أحداث طارئة 

ودعت جميع المشاركين بتحقيق أقصى درجات الاستفادة من التدريب العملى فى تطوير مهاراتهم وقدراتهم للتصدي لأي أزمات او تحديات قد تواجهنا في المستقبل.

هذا وقد قام السكرتير العام بمتابعه عملية فض الاصطفاف وخروج المركبات بشكل منتظم بالإضافة إلى أعمال تشغيل المعدات وإجراء التجارب العملية للتشغيل لكافة المعدات والسيارات المشاركة.

محافظة البحيرة التدريب المشترك إدارة الازمات صقر 121 معسكر ومخيم الإيواء

مواد متعلقة

مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

"ابتسم.. فقد عشت عصر عادل إمام".. كيف كشفت الصحافة بداية أسطورة الزعيم منذ الستينيات؟

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يتحدث لـ«الدستور» عن كل الملفات الساخنة فى المنطقة (حوار)

تجليات تترات دراما رمضان

الأكثر قراءة

خبير سوداني يكشف لـ"الدستور" أسباب تواجد "البرهان" في بورتسودان وحقيقة مقتل "حميدتي"

السيسى: الجهد المبذول فى توشكى وشرق العوينات يستهدف زراعة محصولى الذرة والقمح

رغم النقص العددى.. صلاح يصنع ويساهم فى انتصار ليفربول على نيوكاسل

مصرع فتاة غرقًا فى مياه نهر النيل ببنى سويف ونقلها للمشرحة

 المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية

بحضور عدد من المحافظين.. وزيرا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى يفتتحان معرض "أيادى مصر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ

بودابست 2023.. إسرائيل تحصل على الميدالية الفضية فى بطولة العالم لألعاب القوى