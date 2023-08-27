البحيرة تشهد بدء إنطلاق التدريب العملى المشترك "صقر 121" بأكثر من 1233 معدة

تفقدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، واللواء وليد حامد الحماقي - قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، معسكر ومخيم الإيواء وإصطفاف معدات مواجهة الأزمات وجاهزيتها بأكثر من 1233 معدة مجهزة بالكامل، وذلك بحضور السيد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، و كامل غطاس السكرتير العام المساعد، والعميد أمجد البنا المستشار العسكري للمحافظة، وقيادة لجنة هيئة عمليات القوات المسلحة، وتم تنظيم المعسكر ومخيمات الإيواء بالتنسيق بين مديريتي التضامن الإجتماعي والشباب والرياضة وبمشاركة شباب الجوالة والجوالات وأندية التطوع من مراكز الشباب في إعداد وتجهيز المخيمات.

50 خيمة بسعة 4 أسرة خلال العرض



واطلع الحضور على كروكي توضيحي للمخيم لتوضيح ما يضمه من عناصر فنية وإدارية ولوجيستية لخدمة المواطنين، وقاموا بتفقد اقسام المخيم الذى ضم عدد 50 خيمة بسعة 4 أسرة، بإجمالي 200 سرير، تم تقسيمها إلى قطاعين "قطاع الشهيد المقدم محمد الحوفي" و "قطاع الشهيد العميد رامي حسنين" ويحتوي كل قطاع على 25 خيمة سعة كل خيمة 4 سرير بإجمالي 100 فرد.

التدريب العملى المشترك "صقر 121"

ويتكون مخيم الايواء من ،"وحدة إستقبال - وحدة تسجيل - وحدة إدارة الحالات - وحدة تدخل سريع - وحدة فرز طبي - وحدة مهمات"، ويشمل علي "عيادات طبية - عزل طبي رجال - عزل طبي سيدات - تطعيمات وأمصال - مستلزمات طبية - صيدلية - بنك دم - عيادة تثقيف صحي - عيادات المبادرات الرئاسية وحملة 100 يوم صحة - ملاعب ترفيهية - كنيسة - مسجد - حضانة - عدد (3) فصول دراسية للمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية ومحو الأمية - منطقة ترفيهية للأطفال - مكتبة - ترزي - مكوجي - خدمات مجتمع مدني - مطعم - مطبخ - مخزن - مخبز - قاعة جلوس وتليفزيون - دورات مياة"،بالإضافة إلي عدد من السيارات لتقديم خدمات متنوعة للمواطنين مثل "مياه الشرب - الإسعاف - البريد - خدمات بنك مصر والبنك الأهلى - مكتبة متنقلة - خدمات الهلال الأحمر - الأحوال المدنية - إتصالات - الحمايه المدنية - التدخل السريع - شركة المياه - التموين - النقل الداخلي - سيارات طبية وعيادات متنقلة".

مخيم بيطري للحيوانات الناجية



يضم المعسكر مخيم بيطري للحيوانات الناجية لتقديم الرعاية البيطرية اللازمة والأعلاف لـ " الأحصنة - الأبقار - الأغنام - الكلاب والقطط"،و قاموا بتفقد ساحة الإصطفاف لعناصر مجابهة الأزمات والكوارث والتدخل السريع بمشاركة 1233 معدة ومركبة من الوحدات المحلية وشركة المياة والهلال الأحمر والإسعاف والنظافة والبيئة تضمنت "سيارات قلاب - سيارة كسح - جرار كسح - سيارة بدالة - ماكينة متنوعة - سيارة نافوري - طلمبات عائمة - سيارة إطفاء - سيارة شفط رواسب - سيارة مدمجة - كباش - دمبر - كلارك - حفار - جريدر ولودر - شفاط - ونش سيلف لود"،وتابعوا تجربة عملية قدمها مجموعة من شباب المحافظة من خريجي كلية الهندسة، لنموذج روبوت مخصص للدخول وسط الأنقاض لاستشعار وجود مصابين كما يمكن استخدامه فى بعض حالات الإطفاء البسيطة من خلال تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول.

وأشاد قائد قوات الدفاع الشعبي وبالأداء المشرف والجهود الكبيرة بمحافظة البحيرة لمواجهة الأزمات والكوارث مؤكداً أن التدريب أوضح أن البحيرة تعد من المحافظات ذات الكفاءة العالية فى مواجهة الأزمات، مؤكداً على أهمية التدريب للوصول إلى أنسب الأساليب للتعامل مع الأزمات واستغلال الإمكانيات المتاحة للتنسيق بين المحافظة والمحافظات المجاورة والقوات المسلحة للتعامل مع الأزمات ومجابهة الكوارث.

كما تقدمت نائب محافظ البحيرة بخالص الشكر لقوات الدفاع الشعبي والعسكري على جهودهم وتعاونهم مع المحافظة كما تقدمت بالشكر لكافه الجهات المشاركة والتى ساهمت في إنجاح هذا التدريب، والذى أظهر مدى قوة المحافظة واستعدادها لمجابهة اى أزمة او أحداث طارئة

ودعت جميع المشاركين بتحقيق أقصى درجات الاستفادة من التدريب العملى فى تطوير مهاراتهم وقدراتهم للتصدي لأي أزمات او تحديات قد تواجهنا في المستقبل.

هذا وقد قام السكرتير العام بمتابعه عملية فض الاصطفاف وخروج المركبات بشكل منتظم بالإضافة إلى أعمال تشغيل المعدات وإجراء التجارب العملية للتشغيل لكافة المعدات والسيارات المشاركة.