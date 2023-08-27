خبير علوم فضاء لـ"القاهرة الإخبارية": الهند تشهد طفرة تنموية فضائية غير مسبوقة

قال نافنييت بوشان، محلل الدفاع وعلوم الفضاء الهندي، إن الهند كان لديها الكثير من الاكتشافات والكثير من ملامح التطور في المجال الفضائي، حيث علم الفضاء الهندي في تطور ملحوظ، ولهذا نجحت الهند في إرسال الكثير من البعثات الفضائية بنجاح وفعالية.

علوم الفضاء الهندية

وأكد محلل الدفاع وعلوم الفضاء الهندي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه منذ 1940 تسعى الهند جاهدة إلى تعزيز قدراتها في علم الفضاء، وبالتالي كان هناك الكثير من التعزيزات للبرامج التعليمية الفضائية في الهند، وذلك لمجابهة التطور العالمي السريع.

وأضاف في حديثه، أن الهند أصبحت هند جديدة لما حققته من إنجازات عدة خاصة في المجال التكنولوجي الفضائي، حيث استطاعت الهند التغلب على كافة الصعوبات التي واجهتها من أجل تحقيق تلك الإنجازات سريعاً.

هند جديدة

وتابع: "ما تشهده الآن الهند إنجاز حقيقي، حيث استطاعات الهند تعزيز قدراتها الفضائية، وتسعى الهند إلى تحقيق المزيد من الإنجازات، ولهذا رئيس وزراء الهند في حوارته الرسمية يقول دائماً دولة الهند جديدة، وتكرر هذا المفهوم بعد نجاح الهند في إطلاق تشاندريان ـ3 على القطب الجنوبي للقمر".