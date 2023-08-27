الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محلل: الاقتصاد العالمى يعانى من أزمة بسبب الحروب وسياسات الحماية (فيديو)

الدكتور عبد اللطيف
الدكتور عبد اللطيف درويش

قال الدكتور عبداللطيف درويش، المحلل الاقتصادي، إن الاقتصاد العالمي يعاني من أزمة بسبب النزاعات والحروب التي يشهدها العالم، إضافة إلى سياسة الحماية التي تتبعها بعض الدول الغربية لحماية صناعاتها الوطنية.

وأضاف "درويش"، خلال لقائه عبر سكايب على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن تعاملات الطاقة التي كانت تجري بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا كانت تصل لمليار دولار في اليوم، أي 365 مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى أنه تم قطع الصلة مع روسيا إثر الحرب الروسية الأوكرانية.

- تقطيع أواصر الاقتصاد

وتابع: اليونان خسرت ما يقارب 26 مليار دولار من التبادلات الزراعية والاقتصادية والسياحية، وبالتالي حين نتحدث عن تقطيع أواصر الاقتصاد، خاصة التنافس غير المحمود بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وسياسة العقوبات التي تتبعها الأخيرة مع الصين.

وأوضح المحلل الاقتصادي أن الأزمات المالية وارتفاع أسعار الوقود وانخفاض معدلات الاستهلاك جعلت المشهد ضبابيًا بالنسبة للاقتصاد العالمي.

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