الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدير مسرح الشمس: يتم العلاج بالدراما من خلال التمثيل والغناء والفن التشكيلى

المخرج محمد متولي
المخرج محمد متولي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا حول عروض وأنشطة فنية لفرقة "الشمس" بمشاركة ذوي الهمم.

عندما يفتح ستار هذا المسرح تشرق شمس الإبداع والتحدي فوق رءوس "القادرون باختلاف"، لتضيء تجربة استثنائية، هذا مسرح الشمس لدمج ذوي القدرات الخاصة.

قال المخرج محمد متولي، مدير مسرح الشمس، إن فرقة الشمس تعتبر المسرح الوحيد في الوطن العربي بأنه مسرح نوعي لذوي الاحتياجات الخاصة، ويقدم من خلاله مسرحيات وحفلات غنائية، وورشًا فنية في الفن التشكيلي أو البانتومايم أو التمثيل أو الغناء.

ولفت مدير مسرح الشمس إلى أنه يتم العلاج بالدراما من خلال التمثيل والغناء والفن التشكيلي، معقبًا: "ولادنا بيتقدموا وياخدوا جوائز، ويدخلوا مسابقات، وبيعرضوا في قادرون باختلاف أمام الرئيس".

كريم الحسيني: لديّ تجربة خاصة في التعامل مع الأطفال ذوي الهمم

وقال الفنان كريم الحسيني: فرقة الشمس فرقة مهمة، والعمل مع فرقة من ذوي الهمم تجعلهم يندمجون مع المجتمع، لافتًا إلى أن عرض "مغامرات جيمو" استعراضي غنائي.

وأوضح الحسيني أن نجله "فجر" من ذوي الهمم، ويشارك في العرض، معقبًا: "لديّ تجربة خاصة في التعامل مع الأطفال ذوي الهمم".

فيما قال عمرو سعيد، ممثل من ذوي الهمم، إن كل فنان له موهبته الشخصية، مردفًا: "المسرحية فيها الضحك والتمثيل والغناء وأي نوع من الفن والبهجة".

وقالت نيرة عصام، ممثلة من ذوي الهمم: "المسرح حلو قوي، ومبسوطة قوي وأنا بعمل دور عازفة فلوت، وبشتغل كتير قوي كل يوم الحمد لله".

وقال ممثل من ذوي الهمم: "المسرحية دي تجمع لذوي الاحتياجات الخاصة، وبتجمع متلازمة داون ساندروم"، متابعًا: "أنا داون هنا في مسرح الشمس، وفرحان عشان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي أنا بحبه لأنه بيساعد هنا في المسرح".

مدير مسرح الشمس العلاج بالدراما التمثيل والغناء الفن التشكيلي مسرح الشمس فرقة مسرح الشمس

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