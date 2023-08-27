الأحد 27 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المحكمة تقضى بقبول طلب "رد الاعتبار" لهشام طلعت مصطفى

مجموعة هشام طلعت
مجموعة هشام طلعت مصطفى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، بقبول الطلب المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بـ"رد الاعتبار" بعد مرور 6 سنوات على خروجه من السجن عقب إدانته بقضية «مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم».

كان تقدم رجل الأعمال هشام طلعت بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، لرد الاعتبار بعد مرور 6 سنوات، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.

وأحالت نيابة استئناف القاهرة الطلب إلى نيابة وسط القاهرة للاختصاص، وحددت جلسة الأحد 27 أغسطس للنظر في الطلب.

وينص قانون الإجراءات الجنائية في مادته 536 على أنه "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه"، شرط أن تكون العقوبة نفذت أو صدر عنها عفو وأن يكون انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة 6 سنوات إذا كانت جناية.

ويترتب على "رد الاعتبار" محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل (المدان) وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية (الترشح والتصويت في الانتخابات) وغيرها، بحسب المادة 552.

وكانت النيابة العامة قد أحالت هشام طلعت مصطفى للمحاكمة بتهمة الاشتراك وتحريض الضابط السابق محسن السكري لقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عام 2008، مقابل مليوني دولار.

وكان في عام 2010،  قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة 15 عاما على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل المطربة اللبنانية بدلا من الإعدام (حكم أول درجة)، كما قضت المحكمة بالمؤبد (25 عاما) على محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق الذي خرج بعفو رئاسي، والمتهم الأول في تنفيذ الجريمة في دبي عام 2008.

محكمة جنايات القاهرة رجل الأعمال هشام طلعت رد الاعتبار

الأكثر قراءة

7 سبتمبر.. افتتاح العرض المسرحى "فوتوغرافيا" بمشاركة 45 وجهًا جديدًا

سأحيا فى جلباب أبى.. الدكتور أحمد طبيب ليلًا و"بائع سمن" نهارًا (فيديو وصور)

انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة فى مصر.. اليوم

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

"الدستور" تكشف سر استبعاد ميدو من العمل فى الزمالك مع اللجنة الثلاثية

تحويلات مرورية بعد غلق كلي لميدان جهينة في أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

منى رجب

مع السيسى.. استكمالًا لتمكين المرأة

وائل لطفي

لماذا لا تبيع الحكومة الأمل للناس؟

ماجد حبته

مصر 80 روسيا

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ

بودابست 2023.. إسرائيل تحصل على الميدالية الفضية في بطولة العالم لألعاب القوى

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟