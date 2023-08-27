بتخفيضات تصل لـ50%.. "الغرف التجارية" تستعد لإطلاق معارض "أهلًا مدارس"

تستعد الغرف التجارية، خلال أيام، لإطلاق معرض "أهلًا مدارس" على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة والمحافظين بغرض إتاحة الأدوات المدرسية والمكتبية والملابس والزي المدرسي بأسعار جيدة وتنخفض عن المعروض بنسبة تتراوح بين 20%-50%.

في هذا الصدد قال أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن الغرفة تقوم بالتجهيزات والاستعدادات لإطلاق معرض "أهلا مدارس" بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف إتاحة كافة احتياجات جميع الأسر من مستلزمات المدارس والأدوات المكتبية، سواء ملابس أو أدوات مكتبية أو الشنط والأحذية.

الأسبوع المقبل بداية معرض أهلًا مدارس

وأوضح رئيس الغرفة، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم تلقي تعليمات من مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة بالعمل بأسرع وقت على تجهيز كافة المعارض قبل بدء العام الدراسي، متوقعا انطلاق المعرض خلال الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، أكد جودة المنتجات المطروحة في المعارض ونوعية الخدمة المقدمة.

تخفيضات تصل إلى 50%

وأشار إلى أن تلك المعارض تسهم في طرح السلع المحلية والمنتجات بأسعار تنخفض عن مثيلاتها بالسوق بتخفيضات تتراوح بين 20%-50%.

من جانبه، قال أحمد جابر، عضو غرفة الجيزة التجارية، إن الغرفة تعمل بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية وفق توجيهات وزير التجارة والصناعة للترتيب لعمل معارض "أهلًا مدارس".

وأضاف جابر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تلك المعارض تتحمل تخفيضات تترواح من 20% وحتى 50% على بعض الأنواع، تستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الشركات المنتجة بطرح المنتجات بأسعار مخفضة بالمعارض على مستوى الجمهورية، وتم التنسيق لتوفير كافة الأدوات المكتبية وكذلك الزي المدرسي والشنط والأحذية للطلاب بكافة المراحل التعليمية، حيث تنخفض عن المعروض بالأسواق بنسب ملحوظة.

وأشار إلى أن هناك تعاونا مشتركا بين التجار والغرف التجارية للوصول لأقل هامش ربح على السلع المطروحة، لتصل للمستهلك بأقل من السعر المتداول في الأسواق، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين.