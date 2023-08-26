السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جمال شقرة لـ"الشاهد": "الإخوان كانوا يضربون شباب الأحزاب على المقاهى"

جمال شقرة
جمال شقرة

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن كل مذكرات رجال الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، تؤكد أن أفراد جماعة الإخوان الإرهابية عاملوا الأحزاب بعنف شديد.

وأضاف شقرة، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "حققت في مذكرات شخصية لعبدالوهاب حسني محامي الوفد واكتشفت بها حقائق مفزعة".

وتابع: "وجدت أسرارًا كثيرة جدًا منشورة، وكيف كانت الجماعة تنزل تضرب كل من على المقاهي، كانوا بيضربوا أي حد من شباب الأحزاب".

واستكمل: "الإخوان مسكوا عبدالوهاب حسني وزميله وخلاص كانوا هيضربوهم فواحد قال لهم لا دول شكلهم مش بتوع سياسة".

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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