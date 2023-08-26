جمال شقرة لـ"الشاهد": كتابات جماعة الإخوان مليئة بالأكاذيب

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن كتابات جماعة الإخوان الإرهابية مليئة بالعديد من الأكاذيب الرهيبة.

وأضاف شقرة خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز"، أن أكاذيب جماعة الإخوان بها صنعة وحرفية بحيث ينطلي الأمر عليك إذا كنت باحثًا غير مدقق.

وتابع: "إذا كان الباحث لا يرجع إلى تلال من الأوراق والمصادر ممكن أن يقع في هذا الفخ ويتقبل الأكاذيب على أنها حقائق".

وأكد شقرة أن تلك الأكاذيب مسألة مزعجة جدًا للباحثين في تاريخ مصر المعاصر عندما يتصدى لتاريخ جماعة الإخوان وعلاقتها بالدولة، سواء قبل 23 يوليو أو بعدها.

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.