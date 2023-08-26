السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

14 لاعبا في قائمة منتخب الطائرة قبل استضافة مصر للبطولة الإفريقية

المهندس ياسر قمر
المهندس ياسر قمر

دخل منتخب مصر الأول للكرة الطائرة المرحلة الأخيرة من الإعداد قبل المشاركة في البطولة الأفريقية التى تحتضنها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 15 سبتمبر المقبل.

ورفع الجهاز الفني لفراعنة الطائرة بقيادة الإيطالي فلافيو جيونيلي حالة الطوارئ القصوى في صفوف المنتخب وحذر اللاعبين من الحديث لوسائل الإعلام وكذلك عدم الانسياق وراء أي أنباء قد تؤثر بالسلب على استعدادات منتخب مصر  قبل انطلاق  البطولة.

وأبدى المدير الفني استيائه الشديد من مروجي الشائعات ومحاولة البعض التقليل من دور الجهاز الفني وتصدير صورة خاطئة أمام الرأي العام حول وجود تداخلات في اختيارات عناصر منتخب مصر مؤكداً أن تاريخه المهنى لا يسمح بمثل هذه المهاترات.

وأعلن الجهاز الفني القائمة النهائية للمنتخب المرشحة لثمثيل الفراعنة في البطولة الإفريقية التي ستقام بالقاهرة مطلع الشهر المقبل.

وجاءت القائمة النهائية لمنتخب مصر الأول للكرة الطائرة على النحو التالي:

حسام يوسف وأشرف اللقاني واحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان  ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر في إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة وتم الاطمئنان على الصالات المغطاة باستاد القاهرة التى ستقام عليها فعاليات البطولة.

من جانبه أشاد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة بدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الأول للرياضة وكذلك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي لم يتوانى لحظة في تقديم الدعم والمساندة لكافة الاتحادات الرياضية ولابد من توجيه الشكر للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية لدعمه للكرة الطائرة وكافة الاتحادات الأولمبية.

واختتم المهندس ياسر قمر تصريحاته الإعلامية الليلة أن منتخب مصر جاهز بقوة للمنافسة على لقب البطولة المتوقع ان يشارك بها 20 دولة.

الأفريقية للكرة الطائرة الأفريقية للكرة الطائرة بالقاهرة المهندس ياسر قمر ياسر قمر الجهاز الفني لفراعنة الطائرة

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