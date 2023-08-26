"المصريين الأحرار" عن حملته لدعم الرئيس السيسى: "نُرحب بكل المحبين للوطن"

استقبل حزب المصريين الأحرار العديد من طلبات الانضمام من شخصيات عامة ومجتمعية ونُخب على جميع المستويات للتعاون مع تكوين هيكل حملة الحزب لدعم مرشحه الرئاسي، في ضوء الخطوات الرامية لما أعلن المصريين الأحرار من حملة حزبية شعبية للرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره مرشح الحزب في ماراثون الرئاسة لفترة جديدة، قائلًا: "نُرحب بكل المحبين للوطن العزيز".

ووجّه الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار؛ بأولوية تكثيف دورات إعداد وتجهيز شباب الحملة الانتخابية سواء من أبناء الحزب أو المُنضمين للحملة حديثًا، على متابعة الانتخابات الرئاسية والتعامل تحت ضغط، أيضّا بدأت تجهيزات كافة مستلزمات غرفة عمليات مركزية ونظيرها فرعيًّا.

وأكد أنه يتابع عن كثب المركز الإعلامي للحزب ووحدة الترجمة وكل ما يتعلق بالمرشح الرئاسي للحزب عبدالفتاح السيسي، والرد على الادعاءات والمزاعم التي تروج لها أبواق مأجورة، مشددًا على أن الحملة الحزبية الشعبية تقف بالمرصاد أمام كافة التجاوزات، ولن تسمح بأي مساس بالأمن القومي للبلاد أو النيل من رموزها بأي صورة.

وكلف رئيس حزب المصريين الأحرار وحدة البحث ومركز الدراسات بالعمل على متابعة وتفنيد ودحض كل الادعاءات التي يزعمها مرشحون محتملون أو جهات مدفوعة بغرض التشكيك في مرشحنا الرئاسي أو محاولة تفتيت وحدة الشعب المصري.

وفي سياق متصل تعكف أمانات الشباب والمرأة والعمل الجماهيري مركزيًا وفرعيًا لتنفيذ آليات خطاب التوعية العامة على الأرض، ومن خلال كافة المنصات المتاحة سواء باللقاءات الحية أو افتراضيّا، بالإضافة للعمل على عقد لقاءات مكثفة.

ويأتي ذلك في ضوء خطوات حملة حزب المصريين الأحرار التي بدأت 3 يوليو الماضي لدعم وتأييد واعتبار الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرشح الحزب الرئاسي، وذلك بعد إجماع الحزب في 30 يونيو، وإيمانّا بجهوده واتساقًا لرؤية الحزب مع مسارات جهوده على كافة الأصعدة دوليًا وإقليميًا ومحليًا، ومضامين مشروعات قومية وغيرها من مسارات تتوافق تمامًا مع برنامج الحزب العام الذي وضع منذ تأسيسه، مُشددًا على أن الحزب لن يدخر جهدًا في دعم مرشحه الرئاسي بكل السُبل على الصعيدين الداخلي والدولي من خلال مُمثلي المصريين بالخارج.