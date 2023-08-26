السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. توتنهام يتقدم على بورنموث بهدف ماديسون

توتنهام
توتنهام

تقدم توتنهام على نظيره بورنموث بهدف نظيف، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين اليوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

هدف الشوط الوحيد سجله جيمس ماديسون في الدقيقة 17 بتسديدة داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة من سار.

ويلعب في الخامسة مساء اليوم، أرسنال أمام فولهام، مانشستر يونايتد ونوتنجهام فوريس، برينتفورد أمام كريستال بالاس وإيفرتون أمام وولفرهامبتون.

التشكيل.. سون وريتشارليسون يقودان توتنهام  أمام بورنموث

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بورو، روميرو، فان دي فين، أودجيو

خط الوسط: سار، بيسوما، ماديسون

خط الهجوم: سون، ريتشارليسون، كولسيفسكي

ويخوض توتنهام مواجهة اليوم وفى رصيده 4 نقاط ليتواجد فى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يأتى بورنموث فى المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة. 

وسقط فريق توتنهام فى فخ التعادل مع برينتفورد بنتيجة 2-2، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "جريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولي.

توتنهام بورنموث الدورى الانجليزى ماديسون جيمس ماديسون

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