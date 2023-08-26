السبت 26 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم العالي يشهد حفل إعلان نتائج مسابقة MOSAIC لأفضل الجامعات في الابتكار والتعاون مع الصناعة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور  ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، صباح اليوم السبت، فعاليات الحفل الذي نظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات؛ بمناسبة إعلان نتائج مسابقة MOSAIC لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار والتعاون مع الصناعة وفقًا لمعايير تُماثل معايير مؤشري الابتكار والمعرفة العالميين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فوز جامعة عين شمس بالمركز الأول وجامعة القاهرة بالمركز الثاني وجامعة حلوان بالمركز الثالث

وفي بداية كلمته، هنأ الوزير جميع الفائزين في المسابقة، مشيرًا إلى حصول جامعة عين شمس على المركز الأول على مستوى الجامعات، تليها جامعة القاهرة في المركز الثاني، ثم جامعة حلوان في المركز الثالث، وعلى مستوى المراكز البحثية، حصل معهد بحوث الإلكترونيات على المركز الأول، يليه معهد بحوث البترول المصري في المركز الثاني، ثم مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في المركز الثالث.

وأشار  عاشور إلى أن هناك خمسة محاور رئيسية للمسابقة، وهي (رأس المال البشري والبحثي، البنية التحتية وتطور بيئة الأعمال، تطور السوق، مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، مخرجات إبداعية)، لافتًا إلى  أنه تم اختيار جامعة القاهرة كأعلى جامعة في المحور الأول والثاني، وجامعة النيل في المحور الثالث، وجامعة عين شمس في المحور الرابع، وجامعة حلوان في المحور الخامس، وعلى مستوى المراكز والهيئات البحثية، فقد اختير معهد بحوث الإلكترونيات كأعلى معهد في المحور الأول والثاني والرابع والخامس، والهيئة العامة للمستشفيات التعليمية بالمحور الثالث.

وأكد الوزير أنه على مستوى الجامعات الخاصة، حققت جامعة 6 أكتوبر المركز الأول، وعلى مستوى الجامعات الأهلية، حصلت جامعة النيل الأهلية على المركز الأول، وعلى مستوى الجامعات حديثة الإنشاء، جاءت جامعة المنصورة الجديدة في المركز الأول.

وفيما يتعلق بالجامعات الحاصلة على المراكز الأولى تبعًا للنطاق الجغرافي، أشار د.أيمن عاشور إلى حصول جامعة عين شمس على المركز الأول على مستوى إقليم القاهرة الكبرى، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا على مستوى إقليم الإسكندرية، وجامعة قناة السويس على مستوى إقليم القناة، وجامعة المنصورة على مستوى إقليم الدلتا، وجامعة بني سويف على مستوى إقليم شمال الصعيد، وجامعة أسيوط على مستوى إقليم وسط الصعيد، وجامعة أسوان على مستوى إقليم جنوب الصعيد.

فوز معهد بحوث الإلكترونيات بالمركز الأول ومعهد بحوث البترول المصري بالمركز الثاني

وأكد د.أيمن عاشور أن المسابقة تهدف إلى تحديد وقياس مستوى الابتكار والتعاون مع الصناعة على مستوى الجامعات والمراكز البحثية المصرية، مشيرًا إلى أن أهمية المسابقة تأتي من كونها تُسهم في تحقيق محور من أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والذي توليه الوزارة اهتمامًا كبيرًا بهدف دعم الصناعة الوطنية من خلال تحقيق الربط بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الصناعية والإنتاجية لمواجهة التحديات التنموية في مصر.

ومن جانبه، أشار الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى أن مسابقة MOSAIC تأتي في إطار توجهات الدولة المصرية لدعم الابتكار وريادة الأعمال بجميع المؤسسات التعليمية، موضحًا أنه تم بناء أداة القياس بمسابقة MOSAIC في ضوء معايير تُماثل معايير مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر المعرفة العالمي، مع إضافة بعض البنود التي تتناسب واحتياجات التقييم ومتطلباته داخل المؤسسات التعليمية والبحثية بجمهورية مصر العربية، موضحًا أنه تم التوصل إلى خمسة محاور رئيسية تمثل مدخلات ومخرجات الابتكار والتعاون مع الصناعة.

وأضاف ضياء خليل أن هذه المحاور الرئيسية احتوت على 17 مجالًا، والتي احتوت بدورها على 93 مؤشرًا فرعيًّا لقياس الابتكار والتعاون مع الصناعة، مشيرًا إلى أن مسابقة MOSAIC انطلقت في نسختها الأولى للعام الأكاديمي الحالي 2022-2023 وذلك بمخاطبة جميع الجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية، وقد ترشح للمسابقة 39 جامعة حكومية، وخاصة، وأهلية، و12 مركزًا ومعهدًا وهيئة بحثية، بإجمالي 51 جامعة ومركزًا بحثيًّا، مؤكدًا أنه تم التقييم النهائي وتحديد الفائزين على مستوى جميع المحاور بشكلٍ عام، والفائزين على مستوى كل محور من محاور التقييم.

 

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ مسابقة MOSAIC ل أفضل الجامعات والمراكز البحثية جامعة حلوان جامعة القاهرة جامعة عين شمس

مواد متعلقة

مصاريف جامعة الملك سلمان وتنسيق القبول بها 2023/2024

تنسيق كلية سياحة وفنادق 2023 في جميع المحافظات بالدرجات

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 والكليات والمعاهد المتاحة لهم

الأكثر قراءة

سؤال برلمانى حول "هدم الجبانات" فى السيدة عائشة والإمام الشافعى

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 26 أغسطس في بورصة الدواجن

ناقد فنى يكشف أسرار من حياة "فاكهة الكوميديا" زينات صدقى

"فاينانشيال تايمز": توسيع عضوية بريكس لحظة "قلبت العالم"

انتشال جثمان غريق شاطئ أبويوسف غرب الإسكندرية

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصرى لحاملى بطاقات الرقم القومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف نُقلت أو سُرِقتْ علوم الطب والصيدلة المصرية قبل وبعد غزو الإسكندر؟

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «4-8»

سارة شريف

حقائق عن بيع منظومة «حيتس» الإسرائيلية لألمانيا

ماجد حبته

مخزن غذاء البريكس

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة