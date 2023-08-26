السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"حول شقة جده لكباريه".. تفاصيل إحالة المتهم بطعن ابن خاله للمحاكمة

طعن
طعن

حول شاب عشريني شقة جده إلى وكر لتعاطي المخدرات دون علم باقي الأسرة، متجاهلا أن الشقة ورث للجميع، ولم يتوجه إليها أحد من العائلة بعد وفات الجد.

استقطب الشاب أصدقائه واستضافوا الفتيات للإقامة معهم وإقامة علاقات محرمة داخلها دون مراعاة للجيران، فمع تفاقم المشكلة وعجز الجيران عن حلها وديا تواصلوا مع أسرته لإيقاف هذه المهزلة التي يفعلها، وعندما توجه نجل خاله لإستطلاع الأمر قام بطعنه بسلاح أبيض دون رحمة.

أقوال المجني عليه 

أقر المجني عليه أمام جهات التحقيق المختصة بالخانكة بقيام نجل خاله بالتعدي عليه بسلاح أبيض مطواة بعد مشادة كلامية نشبت بينهما، مؤكدا قيام المتهم باستغلال شقة جدهم المغلقة بعد وفاته في تعاطي المواد المخدرة واستقطاب الفتيات فيها لممارسة الأعمال المخلة للآداب، وتواصل معهم الجيران لمنعه من ارتكاب تلك الأفعال.

وأضاف المجني عليه أنه عندما حاول منعه من دخول الشقة وتغيير كالون الشقة، قام بالتعدي عليه بالضرب فنشبت بينهما مشاجرة وانتهت بطعنه بسلاح أبيض.

اعترافات المتهم 

أقر المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الخانكة بارتكابه جريمة التعدي على نجل خاله بسلاح أبيض "مطواة"، مؤكدا بأن المجنى عليه حاول منعه من دخول شقة جدهم وهي ورث لهم جميعا وملك لجميع أحفاده، فنشبت بينهما مشاجرة انتهت بطعنه .

قرارات النيابة 

قررت نيابة الخانكة بإحالة المتهم "طه .ع" لمحكمة الجنايات بتهمة الشروع في قتل ابن خاله باستخدام سلاح أبيض "مطواة".  

وكانت قد أمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكانت قد أمرت النيابة بالاستعلام على حالة المصابة وإرسال تقرير مفصل بحالته.

البداية كانت عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الخانكة يفيد بوصول شاب مصاب بطعنة في البطن، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد  هوية المتهم وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأصدرت قرارها المتقدم.

المجني عليه نيابة الخانكة شرطة الخانكة بسلاح أبيض المواد المخدرة

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