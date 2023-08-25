فايا يونان تفتح أولى فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى (صور)

صعدت المطربة السورية فايا يونان على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي لتفتح اولى فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

وأعربت فايا يونان عن سعادتها بالمشاركة في الدورة 31 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء وعلى تواجدها في افتتاح المهرجان مرحبة بالجمهور المصري.

وصعدت فايا يونان على خشبة المسرح بأغنية “يا قاتلي” وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ملأ مسرح الحفل بالكامل ليرفع شعار كامل العدد.

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء مهداة إلى الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق والمقامة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

وتقدم المطربة السورية فايا يونان عدد من أعمالها الخاصة منها "غن، مثل اليوم، يا ليته يعلم، يا قاتلي، في الطريق إليك، أحب يديك" إلى جانب نخبة من أعمال زمن الفن الجميل.

ويختتم فعاليات اليوم الأول لمهرجان القلعة النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر نخبة من أغناياته الشهيرة التي حققت قاعدة جماهيرية كبيرة منها جايلكم يا اللي وحشتوني، بحلم على قدي، ماشي في ضلها، المليونيرات، النور مكانه في القلوب، زي ما هي حبها، وعدي، حبيبي يا عاشق، يتقال، ابن مصر إضافة إلى مختارات من أعمال الطرب.

السيمفوني ووسط البلد في ثاني ليالي مهرجان القلعة 31

ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر يقام مساء غد السبت حفلان متتاليان على مسرح المحكى.

ففي الثامنة مساء يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وبمشاركة الميتزوسوبرانو أمينة خيرت عدد من الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها مختارات من أوبرا كارمن لبيزيه، متتابعة لخاتشاتوريان ورقصات مجرية لبرامز.

وفي العاشرة مساء يتغنى فريق وسط البلد بمجموعة متميزة من أعماله الخاصة التى حققت نجاحا كبيرا باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها عم مينا، هيلا هوب، أرقص مع الدنيا، الجارية والسلطان، مجنون، القاسية، روبابيكيا، نفسي أحبك، قربيلي، تسمحيلي، انتيكا، آه يالاللي وشمس النهار وغيرها.

فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الـ31

فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الـ31

فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الـ31

فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الـ31

فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الـ31