سارة الأسمر.. أول سيدة تعمل مديرًا فنيًا للناشئين بندي الفتح الرياضي بأسيوط

ما بين حلم تردد في ذهنها وواقع مرير تعيشة بسبب تعليقات البعض، عاشت "سارة الأسمر" فترات صعبة ولكنها صمدت من أجل تحقيق حلمها لتصبح أول مدير فني لفريق كرة قدم للناشئين تحت سن 14 سنة، بمركز شباب الفتح بمحافظة أسيوط، لتصبح بذلك أول فتاة صعيدية تدخل مجالاً كان حكراً علي الرجال.

في البداية تقول سارة الأسمر ابنة مركز البداري بمحافظة أسيوط، أبلغ 23 عاماً وأعشق كرة القدم منذ صغري ومن أجلها إلتحقت بـ كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط.

أول مدربة كرة: حلمي الوصول إلي الدوري الممتاز

وأوضحت “الأسمر” أنها منذ عام 2019، وأنا أمارس رياضة كرة القدم في أحد الأندية الرياضية حتي اكتسب الخبرة العملية وبعد تخرجي من كلية التربية الرياضية تم تعييني مديراً فنياً لكرة القدم بنادي الفتح الرياضي لقطاع الناشئين تحت سن 14 سنة.

وأشارت سارة الأسمر إلى أن الناشئين في البداية كانوا لا يتقبلون وجودي كمدربة، ولكن مع الوقت أصبحوا أشقائي الصغار ويسمعون كل تعليماتي وينفذونها بكل دقة طامحين جميعاً أن نصعد بالفريق من الدرجة الرابعة إلي الممتاز.

سارة الأسمر: تجاهلت التعليقات السلبية

وأضافت “سارة” أن فكرة تولي السيدة تدريب فريق لكرة القدم وخاصة في الصعيد بالإضافة إلي أنني إبنة مركز البداري، دفع البعض إلي إطلاق صيحات التهكم والسخرية ورفض الأمر ليأتي أخرون بتشجيعي ومساندتي لتحقيق حلمي.

وأكدت “سارة” أنه عقب صدور قرار تعييني مديراً فنياً لكرة القدم لقطاع الناشئين مواليد 2009 بنادي الفتح الرياضي كان الأمر مفرحاً بالنسبة لي وعند تولي مهام عملي قام المدربين بالنادي بمساعدتي في أداء مهامي ومساندتي رغم إستغراب الكثيرين من الأهالي.

وأشارت سارة إن لأسرتي دور كبير في ما حققته حتي الأن فبرغم كل الإنتقادات التي حصلت عليها إلي أن أسرتي والدي ووالدتي وأشقائي ساعدوني كثيراً وقموا لي الدعم النفسي والمعنوي طوال الفترة الماضية وألجأ إليهم في كثير من الأمور ولكنهم دائماً ما يقدمون لي النصيحة ولا يبخلون علي بالدعم.

سارة الأسمر