الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ اقتصاد توضح أهمية انضمام مصر إلى تجمع "بريكس"

بريكس
بريكس

كشفت الدكتورة زينب نوار أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، عن أهمية انضمام مصر لتجمع بريكس.

وقالت أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة: "نهنئ أنفسنا والقيادة السياسية بانضمام مصر لمجموعة بريكس".

وأضافت أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن مجموعة بريكس من أهم التكتلات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل الأرقام والاحصائيات التي تؤكد أن هذا التكتل تفوق على مجموعة الدول الصناعية السبع.

وأشارت أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إلى أن انضمام مصر لمجموعة بريكس، يمثل إضافة قوية جدًا للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة لأنه يضم الصين ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم وروسيا من القوى الصاعدة.

استاذ الاقتصاد زينب نوار اكسترا نيوز البريكس

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