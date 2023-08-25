الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بعد انضمام مصر.. أستاذ إدارة: زيادة فى الوزن النسبى لمجموعة "بريكس" عالميًا

الدكتور أيمن غنيم،
الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال

كشف الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، عن تعدد مكاسب انضمام مصر لـ"بريكس".

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة،: "نشهد حاليًا زيادة في الوزن النسبي لمجموعة “بريكس” عالميًا، بعد دخول 6 دول جديدة لهذا التجمع".

وأضاف أن حجم البريكس يزداد لـ29% من حجم الاقتصادي العالمي، وكذلك الوزن السكاني حوالي 40% من سكان العالم تحت مظلة البريكس.

وأشار إلى أن انضمام مصر لمجموعة بريكس، نجاح جديد للدبلوماسية المصرية التي تتميز بإقامة علاقات متوازنة ودقيقة مع جميع القوى العالمية سواء شرقا أو غربا، لخدمة المصالح الاقتصادية المصرية.

وأوضح أن مصر ستستفيد من تجمع بريكس، الذي يضم الدول الأكثر نموا في العالم "البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا"، ومع انضمام 6 دول جديدة أصحب التجمع يضم نحو نصف سكان العالم.

أيمن غنيم اكسترا نيوز البريكس مصر

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