انعقاد مقارئ القرآن الكريم للجمهور ضمن فعاليات القافلة الدعوية بـ10 محافظات (صور)

عُقدت مقارئ الجمهور اليوم الجمعة، ضمن فعاليات القوافل الدعوية بعشر محافظات، عقب صلاة الجمعة مباشرةً، في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف لتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وإقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد.



ففي مديرية أوقاف الغربية عُقدت مقرأة الجمهور بالمسجد الكبير بحضور الشيخ خالد خضر إبراهيم مدير المديرية، والشيخ عبد المهيمن محمد السيد وكيل المديرية، والشيخ محمد عبد الغني صولة مدير الدعوة، والشيخ مجدي عبد الرؤف الرفاعي مدير إدارة الإدارات.

وفي مديرية أوقاف قنا عُقدت مقرأة الجمهور بمسجد السلام بفرشوط، بحضور الشيخ أحمد ابو الوفا محمد مدير الدعوة، والشيخ محمد رأفت مبارك مدير الإدارات، والشيخ صبري محمد القط مفتش متابعة، والشيخ حسني السيد أحمد مفتش متابعة، والشيخ علي بشاري قاسم مفتش متابعة، والشيخ ياسر أحمد محمد مدير الإدارة.

وفي مديرية أوقاف المنوفية عُقدت مقرأة الجمهور بمسجد الصفا طوخ طنبشا، بحضور الدكتور خالد عبد السلام وكيل المديرية، والشيخ كمال عبد الرازق عمار مدير الدعوة، والشيخ محمود رضا روزي مدير الإدارات، والشيخ طارق عبد الباري مدير المتابعة ، والشيخ محمود محمد الدغمان مسئول الإرشاد الديني، والشيخ أسامة السيد محمد سعفان مسئول شئون القرآن الكريم، والشيخ /محمود علي عبد الوهاب مدير الإدارة.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء عُقدت مقرأة الجمهور بمسجد الرحمن بإدارة أوقاف أبو زنيمة، بحضور الشيخ أحمد رمضان الحضري.

وفي مديرية أوقاف سوهاج عُقدت مقرأة الجمهور بمسجد عمر بن الخطاب، بحضور الدكتور محمد حسني عبدالرحيم مدير المديرية، والشيخ/محمود أحمد محمد مدير إدارة أوقاف جهينة، والسيد الاستاذ/ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة.

وفي مديرية أوقاف القاهرة عُقدت مقرأة الجمهور بمسجد السيدة عائشة مدينة الأمل ( عزبة الهجانة سابقا)، بحضور الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة.

وفي مديرية أوقاف المنيا عقدت مقرأة الجمهور بمسجد " المدينة المنورة" بقرية الإسماعيلية التابعة لإدارة أوقاف المنيا القديمة بحضور الدكتور حسانين عبد الحكم حسانين وكيل الوزارة.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد عقدت مقرأة الجمهور بمسجد باريس الكبير بحضور الشيخ رمضان يوسف مدير الدعوة.

وفي مديرية أوقاف الشرقية عُقدت مقرأة الأئمة بمسجد أبو هندي كفر ابراش مشتول السوق.



مقارئ القرآن الكريم للجمهور

مقارئ القرآن الكريم للجمهور

مقارئ القرآن الكريم للجمهور

مقارئ القرآن الكريم للجمهور

مقارئ القرآن الكريم للجمهور

مقارئ القرآن الكريم للجمهور

مقارئ القرآن الكريم للجمهور

مقارئ القرآن الكريم للجمهور

مقارئ القرآن الكريم للجمهور

مقارئ القرآن الكريم للجمهور

مقارئ القرآن الكريم للجمهور