الجمعة 25 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

انعقاد مقارئ القرآن الكريم للجمهور ضمن فعاليات القافلة الدعوية بـ10 محافظات (صور)

مقارئ القرآن الكريم
مقارئ القرآن الكريم للجمهور

عُقدت مقارئ الجمهور اليوم الجمعة، ضمن فعاليات القوافل الدعوية بعشر محافظات، عقب صلاة الجمعة مباشرةً، في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف لتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وإقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد.

وزير الأوقاف: التلطف فى قضاء الحوائج بر وصدقة

وزير الأوقاف: قضاء حوائج الناس من أهم القربات إلى الله تعالى


ففي مديرية أوقاف الغربية عُقدت مقرأة الجمهور بالمسجد الكبير بحضور الشيخ  خالد خضر إبراهيم مدير المديرية، والشيخ عبد المهيمن محمد السيد وكيل المديرية، والشيخ محمد عبد الغني صولة مدير الدعوة، والشيخ مجدي عبد الرؤف الرفاعي مدير إدارة الإدارات.

وفي مديرية أوقاف قنا عُقدت مقرأة الجمهور بمسجد السلام بفرشوط، بحضور الشيخ أحمد ابو الوفا محمد مدير الدعوة، والشيخ محمد رأفت مبارك مدير الإدارات، والشيخ صبري محمد القط مفتش متابعة، والشيخ حسني السيد أحمد مفتش متابعة، والشيخ علي بشاري قاسم مفتش متابعة، والشيخ ياسر أحمد محمد مدير الإدارة.

وفي مديرية أوقاف المنوفية عُقدت مقرأة الجمهور بمسجد الصفا طوخ طنبشا، بحضور الدكتور خالد عبد السلام وكيل المديرية، والشيخ كمال عبد الرازق عمار مدير الدعوة، والشيخ محمود رضا روزي مدير الإدارات، والشيخ طارق عبد الباري مدير المتابعة ، والشيخ محمود محمد الدغمان مسئول الإرشاد الديني، والشيخ أسامة السيد محمد سعفان مسئول شئون القرآن الكريم، والشيخ /محمود علي عبد الوهاب مدير الإدارة.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء عُقدت مقرأة الجمهور بمسجد الرحمن بإدارة أوقاف أبو زنيمة، بحضور الشيخ أحمد رمضان الحضري.

وفي مديرية أوقاف سوهاج عُقدت مقرأة الجمهور بمسجد عمر بن الخطاب، بحضور الدكتور محمد حسني عبدالرحيم مدير المديرية، والشيخ/محمود أحمد محمد مدير إدارة أوقاف جهينة، والسيد الاستاذ/ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة.

وفي مديرية أوقاف القاهرة عُقدت مقرأة الجمهور بمسجد السيدة عائشة  مدينة الأمل ( عزبة الهجانة سابقا)، بحضور الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور سعيد حامد مبروك  مدير الدعوة.

وفي مديرية أوقاف المنيا عقدت مقرأة الجمهور بمسجد " المدينة المنورة" بقرية الإسماعيلية التابعة لإدارة أوقاف المنيا القديمة بحضور الدكتور حسانين عبد الحكم حسانين وكيل الوزارة.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد عقدت مقرأة الجمهور بمسجد باريس الكبير بحضور الشيخ رمضان يوسف مدير الدعوة.

وفي مديرية أوقاف الشرقية عُقدت مقرأة الأئمة بمسجد أبو هندي كفر ابراش مشتول السوق.
 

مقارئ القرآن الكريم للجمهور
مقارئ القرآن الكريم للجمهور
مقارئ القرآن الكريم للجمهور
مقارئ القرآن الكريم للجمهور
مقارئ القرآن الكريم للجمهور
مقارئ القرآن الكريم للجمهور
مقارئ القرآن الكريم للجمهور
مقارئ القرآن الكريم للجمهور
مقارئ القرآن الكريم للجمهور
مقارئ القرآن الكريم للجمهور
مقارئ القرآن الكريم للجمهور
مقارئ القرآن الكريم للجمهور
مقارئ الجمهور فعاليات القوافل الدعوية صلاة الجمعة الأوقاف لقرآن الكريم مقارئ للقرآن الكريم المساجد

الأكثر قراءة

رئيس الاتحاد الإسبانى: قبّلت لاعبة المنتخب النسائى بموافقتها.. ولن أستقيل

مات بشكل مفاجئ.. تفاصيل وفاة المصارع الشهير "براى وايت"

20 ديسمبر.. نظر دعوى تعويض الفنان أحمد الفيشاوى 3 ملايين جنيه

ضبط 4 لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه حصيلة اتجار مشبوه بالنقد الأجنبى

ضبط متهم أطلق النيران على مواطن بالنزهة بسبب أولوية المرور

تفاصيل مثيرة فى عقد كولر الجديد مع الأهلى بعد جلسته مع الخطيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)