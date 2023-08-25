الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: انفجارات وتحليق مكثف لطيران الجيش السودانى بالخرطوم

الجيش السوداني
الجيش السوداني

رصد محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" تطورات الأوضاع في السودان والاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن طيران الجيش السوداني يكثف طلعاته في الخرطوم، وأصوات الأسلحة الثقيلة والانفجارات لا تتوقف.

وأضاف أن قوات الجيش السوداني تستهدف بعض المناطق في شرق الخرطوم والتي تتواجد فيها مجموعات من الدعم السريع، مشيرًا إلى أن الأوضاع حتى تلك اللحظات مضطربة.

وتابع: "أيضًا هناك أصوات أسلحة في أم درمان القديمة ومنطقة محيط سلاح المهندسين من الناحية الغربية، حيث هناك اشتباكات بين الجيش والدعم السريع".

واستكمل: "ألسنة الدخان تتصاعد في سماء الخرطوم في عدة جبهات، وكما يبدو هناك استهدافات في منطقة شرق النيل التي توجد بها ارتكازات تابعة لقوات الدعم السريع".

وأشار إلى اندلاع مواجهات عنيفة في عدة مناطق وبالقرب من المدينة الرياضية التي تقع جنوب الخرطوم، مؤكدًا استمرار النازحين من الخرطوم إلى الولايات القريبة وتحديدًا ولاية الجزيرة بسبب الاضطرابات التي تشهدها الخرطوم.

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