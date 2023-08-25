آدم السبيري يحصد ذهبية كأس مصر للجمباز

نال اللاعب آدم ضياء السبيري الميدالية الذهبية وحصد المركز الأول في بطولة كأس مصر للجمباز تحت سبع سنوات. أقيمت البطولة المثيرة في الصالة المغطاة لنادي مدينة نصر الرياضي، حيث قدم آدم أداءً استثنائيًا أسر الأنظار.

أداء متميز وميدالية ذهبية

بفضل مهاراته الرائعة وإتقانه لفنون الجمباز، تمكّن آدم السبيري من تحقيق إنجاز تاريخي بحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز. لم يكن هذا المجرد إنجاز فردي، بل كان تتويجًا لناديه أيضًا.

تألّق في أول مشاركة محلية رسمية

تألق آدم السبيري بشكل لافت في أول مشاركة محلية رسمية له، حيث تمكن من تحقيق نتائج مذهلة. قدّم أداءً تفوق فيه على المنافسين وأبهر الحضور بتنوّع وإتقان حركاته وأدائه المتقن.

اللاعب آدم السبيري

جهود التدريب والإرشاد

تأتي هذه الإنجازات المذهلة بفضل جهود التدريب والإرشاد التي قدمها مدرباه يوسف سلامة وخالد عبد البصير. كانت لمساهمتهم الكبيرة الأثر الواضح في تطور وتحسن أداء آدم، وقاداه ببراعة إلى منصة التتويج.

تحضيرات بطولة الجمهورية للجمباز

بعد هذا الإنجاز المبهر، لا تتوقف رحلة العطاء والتألق لآدم السبيري وفريقه. يستعد اللاعبون بفارغ الصبر والتحفيز لخوض التحديات المقبلة. سيستأنفون التدريبات في الفترة القريبة، استعدادًا لبطولة الجمهورية للجمباز المقررة في شهر نوفمبر.