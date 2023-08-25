الجمعة 25 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

آدم السبيري يحصد ذهبية كأس مصر للجمباز

آدم السبيري في كأس
آدم السبيري في كأس مصر للجمباز

نال اللاعب آدم ضياء السبيري الميدالية الذهبية وحصد المركز الأول في بطولة كأس مصر للجمباز تحت سبع سنوات. أقيمت البطولة المثيرة في الصالة المغطاة لنادي مدينة نصر الرياضي، حيث قدم آدم أداءً استثنائيًا أسر الأنظار.

أداء متميز وميدالية ذهبية

بفضل مهاراته الرائعة وإتقانه لفنون الجمباز، تمكّن آدم السبيري من تحقيق إنجاز تاريخي بحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز. لم يكن هذا المجرد إنجاز فردي، بل كان تتويجًا لناديه أيضًا.

تألّق في أول مشاركة محلية رسمية

تألق آدم السبيري بشكل لافت في أول مشاركة محلية رسمية له، حيث تمكن من تحقيق نتائج مذهلة. قدّم أداءً تفوق فيه على المنافسين وأبهر الحضور بتنوّع وإتقان حركاته وأدائه المتقن.

اللاعب آدم السبيري 

جهود التدريب والإرشاد

تأتي هذه الإنجازات المذهلة بفضل جهود التدريب والإرشاد التي قدمها مدرباه يوسف سلامة وخالد عبد البصير. كانت لمساهمتهم الكبيرة الأثر الواضح في تطور وتحسن أداء آدم، وقاداه ببراعة إلى منصة التتويج.

تحضيرات بطولة الجمهورية للجمباز

بعد هذا الإنجاز المبهر، لا تتوقف رحلة العطاء والتألق لآدم السبيري وفريقه. يستعد اللاعبون بفارغ الصبر والتحفيز لخوض التحديات المقبلة. سيستأنفون التدريبات في الفترة القريبة، استعدادًا لبطولة الجمهورية للجمباز المقررة في شهر نوفمبر.

تتويج آدم السبيري بذهبية كأس مصر للجمباز 
آدم ضياء السبيري كأس مصر للجمباز ميدالية ذهبية تألق تدريب انجاز مستقبل رياضي

الأكثر قراءة

بعد ظهورها حليقة الرأس.. أزمات فى حياة أسما شريف منير

"50 ألف دولار" تنهي علاقة والتر بواليا بالأهلى بالتراضى

رئيس البورصة لـ"الدستور": التكنولوجيا المالية وسوق المشتقات والتمويل المستدام أبرز أولوياتنا الفترة المقبلة

مصرفيون وخبراء: انضمام مصر لـ"بريكس" خطوة قوية لتعزيز العملة المحلية

يورجن كلوب يحسم مصير صفقة انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة

بمشاركة 100 لاعب.. ختام كرنفال الغربية الأول لشطرنج الناشئين بجامعة طنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)