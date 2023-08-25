الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

20 ديسمبر.. نظر دعوى تعويض الفنان أحمد الفيشاوى 3 ملايين جنيه

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

حددت محكمة جنوب القاهرة، جلسة 20 ديسمبر المقبل؛ لنظر جلسة دعوى تعويض الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، ضد شركة إنتاج عربية بسبب فيلم “ورد ريحان”- اسم مبدئي، بسبب عدم التزامها بدفع باقي المستحقات المالية، مما تسبب في أضرار مادية وأدبية.

الفنان أحمد الفيشاوي يطالب بـ3 ملايين جنيه تعويض أجره عن فيلم

وطالبت الدعوى بتعويض 3 ملايين جنيه ضد الممثل القانوني لشركة إنتاج عربية، للإخلال بالتعاقد الفني وعدم دفع مستحقاته المالية الأخيرة التي تصل لمليون جنيه عن فيلم انتهى من تصويره.

وتضمنت الدعوى أنه بموجب عقد اتفاق بين الطرفين وقع المدعي مع الشركة المدعي عليها العام الماضي، ممثلة في “هاني. و”، على إنتاج فيلم سينمائي باسم مؤقت «ورد ريحان»، وكان يقوم المدعي بدور البطولة بشخصية زين، على أن يبدأ التصوير وينتهي خلال أربعة أسابيع من بداية التصوير الفعلي للفيلم بموجب البند الرابع من عقد الاتفاق، وتعهد المدعي عليه بأن يدفع الأتعاب البالغ مجملها أربعة ملايين جنيه على دفعات آخرها مبلغ مليون جنيه مصري تدفع آخر يوم تصوير وذلك بعد أن يقوم المدعي بخصم مبلغ 5% تحت حساب الضريبة.

محكمة جنوب القاهرة الفنان أحمد فاروق الفيشاوي شركة إنتاج عربية أضرار مادية وأدبية تعويض

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20 ديسمبر.. نظر دعوى تعويض الفنان أحمد الفيشاوى 3 ملايين جنيه

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