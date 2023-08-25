الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إطلاق سراح ترامب بعدما سلم نفسه لسجن بمقاطعة فولتون

ترامب
ترامب

أفاد مراسل RT، بأن السلطات أطلقت سراح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعدما سلم نفسه لسلطات إنفاذ القانون في مقاطعة فولتون بمدينة أتلانتا الأمريكية.

 

ومن المتوقع أن يتم التقاط صورته للمرة الأولى على عكس ما جرى في أي من قضاياه الجنائية الأربع المتهم فيها.

 

وقال ترامب في بيان قبل تسليم نفسه: "ستكون هذه آخر رسالة بريد إلكتروني أرسلها إليك قبل أن أدخل سجن مقاطعة فولتون ليتم اعتقالي كرجل بريء".

 

وأضاف "لقد حكم أحد القضاة بأنه قد يُسمح بدخول الكاميرات داخل السجن حتى يمكن بث اعتقالي الصوري على التلفاز ليراه العالم أجمع.. يريد الديمقراطيون أن تصبح هذه اللحظة إعلانا تلفزيونيا مجانيا ضدي لتصويري كشرير، بينما يفلت الأشرار الحقيقيون في العاصمة من نزيف بلادنا حتى الجفاف.. لكنني مقتنع بنسبة 100٪ أنه سيكون له تأثير معاكس".

 

وأردف قائلا: "سيشاهد شعبنا بصدمة ورعب كيف يتم اعتقال الرئيس السابق والمعارض الرئيسي للنظام الحالي بشكل خاطئ في سجن مشهور بالعنف على يد الحزب السياسي الحاكم.. سيُظهر المشهد المتلفز الليلة للناخبين مدى استبداد وفساد الديمقراطيين المنتمين إلى جو المحتال".

 

وتابع قائلا: "لكن لا تخطئوا.. عندما أدخل السجن ليتم اعتقالي ظلما، لن أرتعد، ولن أشعر بالحزن.. سأقف شامخا وسأبقى حازما في مهمتنا لإنقاذ أمريكا.. وإذا رأيتني على شاشة التلفزيون أثناء اعتقالي الصوري، فلا تنس أن الوطنيين مثلك هم مصدر إصراري وشجاعتي وأملي خلال هذه الأوقات المظلمة".

 

واختتم رسالته بالقول: "نحن.. أنا الآن على وشك الدخول إلى سجن مقاطعة فولتون.. هذه هي كلماتي الأخيرة لك قبل اعتقالي الصوري: لن أستسلم أبدا لمهمتنا لإنقاذ أمريكا.

 

وكان قد تجمع عشرات من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خارج سجن في أتلانتا حيث من المتوقع أن يسلم نفسه على خلفية تهم تتعلق بجهوده للبقاء في السلطة بعد خسارته في انتخابات 2020.

 

وستكون هذه هي المرة الرابعة هذا العام التي يتم فيها حجزه بتهم جنائية.

 

ويوم الخميس، سوف يقوم بتسليم نفسه في سجن مضطرب للغاية في المدينة على عكس اعتقالاته السابقة التي حدثت في المحاكم قبل المثول الأولي أمام المحكمة.

 

وعلى نحو مختلف أيضا عن اعتقالاته السابقة من المتوقع أن تلتقط السلطات صورة للرئيس السابق قيد الاحتجاز.

​دونالد ترامب​ اطلقه سجن أمريكا الرئيس الامريكي

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