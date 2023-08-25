الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

3 شباب يحصدون جائزة أفضل وجه صاعد فى مهرجان القاهرة للدراما

مهرجان القاهرة للدراما
مهرجان القاهرة للدراما

كشف مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية المقامة حاليًا بمدينة العلمين الجديدة عن جوائز الدورة الحالية، ومنها أفضل وجه صاعد.

وحصد الجائزة 3 نجوم شباب هم الفنان عصام عمر عن مسلسل "بالطو"، والفنان طه دسوقي عن "موضوع عائلي"، والفنان الشاب عمر الشريف عن "تحت الوصاية"، جائزة أفضل وجه صاعد ليقتسموا الجائزة بينهم، في توزيع جوائز مهرجان الدراما في العلمين الجديدة.

ونال الثلاثي إشادات كبيرة من الجمهور ولجنة التحكيم بسبب المجهود الكبير الذي حققوه خلال الفترة الماضية والأعمال المميزة التي قدموها.

وكرمت إدارة الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما المقامة حاليًا بمدينة العلمين الجديدة الفنانة منة شلبي على مشوارها الفني.

منة شلبي: مبسوطة إني بتكرم من دراما بلدي

وقالت النجمة منة شلبي، على مسرح الحفل: " شكرًا جدًا أنا ممتنة أني بتكرم النهاردة وسط نجوم كبار، الدكتور يحي الفخراني، منى زكي، وكريم عبد العزيز، وماجد الكدواني، ومبسوطة إني بتكرم من دراما بلدي، وشكرًا للدكتور أشرف زكي ويحيى الفخراني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

وشهدت قاعة الاحتفال بمهرجان القاهرة للدراما احتفاءً كبيرًا بالنجمة منة شلبي بمجرد صعودها مسرح الحفل للتواجد بين عدد كبير من النجوم.

مهرجان القاهرة للدراما القاهرة للدراما مهرجان مدينة العلمين القاهرة

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