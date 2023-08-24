الروائى عبدالوهاب داود: صبرى موسى هو الأب الروحى لى

قال الكاتب والروائي عبدالوهاب داود، مستشار تحرير جريدة الدستور، إن الأب بالنسبة لي شيء عظيم جدًا، لافتاً إلى أن والده كان له تأثير بالغ الأهمية في كل جوانب حياته واختياراته من ملبسه وطريقته في الكلام وكل شيء.

تأثير صبري موسى في حياةعبدالوهاب داوود

وأضاف عبدالوهاب داود خلال لقائه ببرنامج "طقوس الإبداع" الذي تقدمه الإعلامية فاطمة السردي، عبر قناة النيل الثقافية: " لا أحبذ نظرية قتل الأب حتى في الإبداع أو الأدب".

وتابع الكاتب الصحفي والروائي عبدالوهاب داود:" الكاتب الكبير صبري موسى، رحمه الله، هو الأب الروحي لي، حيث تعلمت الكتابة واستطعام الحرف من أداء صبري موسى، فقد كنت سعيد الحظ بأن أبدأ العمل الصحفي مع صبري موسى، عام 1993 في جورنال العربي الناصري، وقد كان وقتها يشغل منصب رئيس قسم بالجورنال".