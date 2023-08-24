"لما الجمهور يبقى صوته حلو ورايق".. جانا الهوا من العلمين بألحان أمين بودشار

استعرض برنامج "معكم مني الشاذلي"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الخميس، جانبا من فعاليات حفل أمين بودشار بمهرجان العلمين الجديدة.

وعرض البرنامج فيديو يظهر تفاعل وتناغم الجمهور في مهرجان العلمين الجديدة، مع أغنية "جانا الهوا بألحان المايسترو المغربي أمين بودشار.

وجاء تفاعل الجمهور بصوت عال وحلو ورايق، علي حسب ما جاء فى هذا الفيديو، علي ألحان الأغنية العظيمة.

وفي حلقة خاصة جدا، يعيش جمهور برنامج "معكم منى الشاذلي" أجواء مميزة ضمن فعاليات مهرجان العلمين، خلال الحفل الذي أقيم بقيادة المايسترو المغربي أمين بودشار على مسرح سمارت بالعلمين الجديدة.

وتذاع فعاليات الحفل بدءًا من اليوم الخميس، وغدا الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على فضائية cbc، وذلك وسط وجود كثيف كان الجمهور هو البطل؛ حضور من كافة الأعمار، أطفال وشباب، رجال وسيدات، والكل في حالة تفاعل، يغني خلف المايسترو المغربي بكل حماس.