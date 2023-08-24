الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"لما الجمهور يبقى صوته حلو ورايق".. جانا الهوا من العلمين بألحان أمين بودشار

أمين بودشار
أمين بودشار

استعرض برنامج "معكم مني الشاذلي"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الخميس، جانبا من فعاليات حفل أمين بودشار بمهرجان العلمين الجديدة.

وعرض البرنامج فيديو يظهر تفاعل وتناغم الجمهور في مهرجان العلمين الجديدة، مع أغنية "جانا الهوا  بألحان المايسترو المغربي أمين بودشار.

وجاء تفاعل الجمهور بصوت عال وحلو ورايق، علي حسب ما جاء فى هذا الفيديو، علي ألحان الأغنية العظيمة.

وفي حلقة خاصة جدا، يعيش جمهور برنامج "معكم منى الشاذلي" أجواء مميزة ضمن فعاليات مهرجان العلمين، خلال الحفل الذي أقيم بقيادة المايسترو المغربي أمين بودشار على مسرح سمارت بالعلمين الجديدة.

وتذاع فعاليات الحفل بدءًا من اليوم الخميس، وغدا الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على فضائية cbc، وذلك وسط وجود كثيف كان الجمهور هو البطل؛ حضور من كافة الأعمار، أطفال وشباب، رجال وسيدات، والكل في حالة تفاعل، يغني خلف المايسترو المغربي بكل حماس.

سي بي سي cbc معكم منى الشاذلي مهرجان العلمين الجديدة أمين بودشار

مواد متعلقة

صفاء النجار: العلاقة بين مصر والإمارات فريدة من نوعها مهما عصفت الأزمات

صلاح هلال يوضح تفاصيل ترجمته لكتاب عن إزدواجية الدين

اقتصادى: دول "بريكس" الأسرع فى النمو الاقتصادى

صفاء النجار: الترجمة تبقي دائمًا هى جسر الحضارات

رئيس دار الأوبرا: الشركة المتحدة أحدثت نقلة مهمة فى مهرجان القلعة

خبير مصرفى: هدف دول البريكس تحجيم التجارة بالدولار

رئيس الوزراء: لا بد من تكثيف الجهود للتعامل مع أزمة الغذاء

الحكومة: نتطلع إلى دعم البريكس لتنظيم مسألة الديون على الدول النامية

الأكثر قراءة

ناجى شحاتة لـ"الشاهد": عبدالمجيد محمود أحال الإرهابيين للمحاكمة وما حدث معه تصفية حسابات

beIN SPORTS: محمد صلاح وافق على الانتقال لاتحاد جدة

تغييرات موسعة بديوان عام وزارة التربية والتعليم قبل العام الدراسي الجديد 2024

إحالة أوراق بائع متجول للمفتى بتهمة القتل العمد بالمرج

لأول مرة.. محمد رمضان ضمن حضور مهرجان الدراما 2023

خبير اقتصادي: الانضمام لـ«البريكس» يدعم زيادة التبادل التجاري بالعملات المحلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)