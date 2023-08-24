الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد لطفى: العلمين الجديدة مصدر فخر لكل المصريين

محمد لطفي
محمد لطفي

عبر الفنان محمد لطفي، عن فخره وسعادته بإقامة مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين الجديدة والتي وصفها بأنها أجمل مكان في العالم وفخر لكل المصريين.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "DMC، أنه قدم 3 شخصيات في رمضان الماضي منها  شخصية "شداد" في "عملة نادرة" وقدم فيها دور صعيدي للمرة الأولى، ومسلسل "كشف مستعجل" قدم فيه دور مغني غربي وهو مافيا في الأساس، كما شارك بمسلسل  "رمضان كريم "، وهو تكملة الجزء الأول وانتاج السبكي.

وعن مشاركته في الأعمال التي تضم 15 حلقة، قال إن الناس تريد قصصًا لمسلسلات سواء قصيرة أو طويلة، ونوع الحدوتة والفكرة هو من يحكم طول المسلسل والفكرة من الممكن أن تكون قصتها تحتاج لستين حلقة. 

تعليقه على أدوار الشر في حياته

وعن أدوار الشر في أعماله قال إن الأدوار التي قدمها في بداية حياته الفنية بعض التصرفات لا يكون راضيًا عنها ولكن بعدما أصبح محترفًا بدأ يعتاد عليها.

محمد لطفي مهرجان القاهرة للدراما مدينة العلمين الصرح العظيم الشخصيات

مواد متعلقة

"الدستور" ترصد الاستعدادات النهائية لبدء مهرجان الدراما 2023 فى مدينة العلمين

ناقد فنى: مهرجان الدراما فى العلمين الجديدة هذا العام استثنائى

مراسل القناة الأولى يكشف التحضيرات الأخيرة لحفل مهرجان الدراما فى العلمين.. اليوم

"العالم علمين".. انطلاق مهرجان الدراما وحفل عالمى لتسليم الجوائز.. غدا

قبل ساعات.. التفاصيل الأخيرة لاستعدادات مهرجان الدراما بالعلمين

إلهام شاهين: مهرجان الدراما ولد عملاقًا وتشرفت بتكريمى فى دورته الأولى

الأكثر قراءة

beIN SPORTS: محمد صلاح وافق على الانتقال لاتحاد جدة

أحمد الفيشاوى يطالب بـ3 ملايين جنيه تعويضًا لأجره عن فيلم

من هو المستشار محمد شوقى فتحى النائب العام الجديد؟

إطلالات مميزة لنجوم الدراما بمهرجان العلمين.. لبلبة بالأسود وإلهام شاهين بفستان "بمبى"

بمشاركة الأهلي.. "فيفا" يحدد مواعيد مباريات مونديال العالم للأندية 2023

زينب الغزالي: انضمام مصر لتجمع البريكس متنفس جديد لاقتصاد المنطقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)