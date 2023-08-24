محمد لطفى: العلمين الجديدة مصدر فخر لكل المصريين

عبر الفنان محمد لطفي، عن فخره وسعادته بإقامة مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين الجديدة والتي وصفها بأنها أجمل مكان في العالم وفخر لكل المصريين.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "DMC، أنه قدم 3 شخصيات في رمضان الماضي منها شخصية "شداد" في "عملة نادرة" وقدم فيها دور صعيدي للمرة الأولى، ومسلسل "كشف مستعجل" قدم فيه دور مغني غربي وهو مافيا في الأساس، كما شارك بمسلسل "رمضان كريم "، وهو تكملة الجزء الأول وانتاج السبكي.

وعن مشاركته في الأعمال التي تضم 15 حلقة، قال إن الناس تريد قصصًا لمسلسلات سواء قصيرة أو طويلة، ونوع الحدوتة والفكرة هو من يحكم طول المسلسل والفكرة من الممكن أن تكون قصتها تحتاج لستين حلقة.

تعليقه على أدوار الشر في حياته

وعن أدوار الشر في أعماله قال إن الأدوار التي قدمها في بداية حياته الفنية بعض التصرفات لا يكون راضيًا عنها ولكن بعدما أصبح محترفًا بدأ يعتاد عليها.