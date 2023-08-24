الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة ربة منزل للجنايات لاستخدام طفلتين فى أعمال ممارسة الحرام

محكمة
محكمة

أحالت النيابة العامة ربة منزل الي المحاكمة أمام الجنايات لاتهامها باستخدام طفلتين في أعمال ممارسة الحرام  مستغلة حاجتهما مقابل 3 آلاف جنيه في اليوم.

أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة أن المتهمة "هـ.ا" 29 سنة بدون عمل ومقيمة، إسكان المستقبل - 6 أكتوبر أول، الجيزة، لأنها في خلال شهري أبريل ومايو من العام 2023، بدائرة قسم بولاق الدكرور، محافظة الجيزة، تعاملت في الطفلتين "ش.م"، و"هـ. و" بأن استخدمتهما في أعمال ممارسة الحرام مستغلة حاجتهما مقابل 3 آلاف جنيه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمة سهلت للطفلتين " ش. م"، و"هـ. و" ارتكاب ممارسة الحرام، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت الاتهامات للمتهمة، أنها تعدت على المبادئ والقيم الاسرية فى المجتمع المصري وذلك على النحو المبين بالتحقيقات حيث استخدمت حسابا على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي في تسهيل ارتكاب الجرائم سالف الذكر، وعرضت حياة الطفلتين، للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

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