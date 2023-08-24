أحمد السجينى: مصر بحاجة إلى حوار شعبي لتخطى أزمة البناء المخالف

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التراخيص الخاصة بالبناء في مصر ليست متوقفة في القرى، لكن لها اشتراطات جديدة في المدن.

الزيادة السكانية

أضاف السجيني، خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار” مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن النمو السكاني في مصر السبب الأساسي في تباطؤ حركة التنمية، حيث هناك زيادة مستمرة في أعداد المواليد في الدولة المصرية بصورة فائقة.

وتابع أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي كانت جادة في الحد من ارتفاعات المباني، والتي كانت موجودة ومنتشرة بصورة كبيرة في القرى والريف.

السماح بالبناء

وتابع "ما تفعله الدولة في مواجهة المخالفات أمر جيد للغاية، لكنه في نفس الوقت غير مرض للشارع والمواطن، لذا يجب التوصل لحلول سريعة لهذه الأزمة، ومصر بحاجة إلى حوار شعبي لتخطي أزمة البناء المخالف".