الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد السجينى: مصر بحاجة إلى حوار شعبي لتخطى أزمة البناء المخالف

أحمد السجيني
أحمد السجيني

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التراخيص الخاصة بالبناء في مصر ليست متوقفة في القرى، لكن لها اشتراطات جديدة في المدن.

الزيادة السكانية 

أضاف السجيني، خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار” مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن النمو السكاني في مصر السبب الأساسي في تباطؤ حركة التنمية، حيث هناك زيادة مستمرة في أعداد المواليد في الدولة المصرية بصورة فائقة.

وتابع أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي كانت جادة في الحد من ارتفاعات المباني، والتي كانت موجودة ومنتشرة بصورة كبيرة في القرى والريف.

السماح بالبناء 

وتابع "ما تفعله الدولة في مواجهة المخالفات أمر جيد للغاية، لكنه في نفس الوقت غير مرض للشارع والمواطن، لذا يجب التوصل لحلول سريعة لهذه الأزمة، ومصر بحاجة إلى حوار شعبي لتخطي أزمة البناء المخالف".

احمد السجيني صدى البلد مصطفى بكرى تراخيص البناء النائب أحمد السجيني

الأكثر قراءة

beIN SPORTS: محمد صلاح وافق على الانتقال لاتحاد جدة

من هو المستشار محمد شوقى فتحى النائب العام الجديد؟

إحالة ربة منزل للجنايات لاستخدام طفلتين فى أعمال ممارسة الحرام

من المحاربة بسيف روسيا للتمرد عليها.. أسباب وسيناريوهات الرحيل الغامض لـ"طباخ بوتين"

للإقبال الكبير.. مد مهرجان العلمين إلى 1 سبتمبر

أول تعليق لـ بوتين على مقتل قائد «فاجنر» إثر تحطم طائرته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)