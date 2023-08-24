ميتروفيتش يقود هجوم الهلال أمام الرائد بدوري روشن للمحترفين

أعلن خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، تشكيل فريقه الذي سيواجه الرائد في الجولة الثالثة لبطولة دوري روشن للمحترفين.

تشكيل الهلال لمباراة الرائد بدوري روشن للمحترفين

ويقود ألكساندر ميتروفيتش هجوم الهلال في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل الهلال على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، جحفلي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

وسط الملعب: روبن نيفيز، سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري.

الهجوم: ميشايل، ألكساندر ميتروفيتش، مالكوم.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: عبد الله المعيوف، خليفة، متعب، البريك، ناصر، محمد كنو، مصعب، القحطاني، الحمدان.

وافتتح الهلال مواجهاته في بطولة دوري روشن بالفوز على فريق أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم تعادل في الجولة الثانية مع الفيحاء بهدف لكل منهما، فيما خسر الرائد مباراته الأولى في البطولة أمام فريق اتحاد جدة بثلاثة أهداف دون رد، ثم تكررت الهزيمة أمام فريق أبها بهدف دون رد.

ويتطلع الهلال لتحقيق انتصاره الثاني في البطولة لمواصلة الانطلاقة الجيدة التي بدأ بها بطولة الدوري، والدخول مبكرًا في المنافسة على لقب دوري روشن للمحترفين، فيما يأمل فريق الرائد في تحقيق المفاجأة وخطف انتصار صعب من الهلال المتسلح بنجومه المحترفين والذين استقدمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب والبدء في التدرج بالمراكز للابتعاد عن الصراع المبكر على مراكز مؤخرة الجدول.

ويغيب عن الهلال في مباراة اليوم البرازيلي نيمار دا سيلفا، والمنضم حديثًا لصفوف الفريق قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب معاناته من الإصابة والتي ستبعده عن المشاركة مع الفريق حتى مطلع شهر سبتمبر المقبل، اقرأ من هنا.

ويحتل الهلال المركز الرابع في ترتيب بطولة دوري روشن برصيد 4 نقاط، فيما يأتي فريق الرائد بالمركز الأخير بدون نقاط.