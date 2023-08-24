الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب أحمد أبوهشيمة مثمنًا انضمام مصر لقمة البريكس: فرصة لزيادة التبادل التجارى.. وشهادة ثقة فى مستقبلنا الاقتصادى

النائب أحمد أبو
النائب أحمد أبو هشيمة

ثمن النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ما أعلنته مجموعة البريكس عن انضمام مصر لمجموعة البريكس، وهي واحدة من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم. 


وأوضح النائب أحمد أبوهشيمة، أن انضمام مصر لمجموعة البريكس، يعد فرصة ثمينة لزيادة معدلات التبادل التجاري نظراً لأن هذه المجموعة تمثل 30% من الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن هذه الخطوة ستحقق المزيد من التوازن الداخلي في العديد من المؤشرات الاقتصادية، وبشكل خاص في فكرة تخفيف الطلب على الدولار في عملية الاستيراد، واستخدام عملة جديدة مثل اليوان الصيني. 


وأكد أبوهشيمة أن عضوية مصر الكاملة في مجموعة البريكس بداية من عام 2024 تعد تتويجاً للمرحلة السابقة من العمل البناء وما اتخذته مصر من خطوات لتقوية جسور الثقة مع المجتمع الدولي، فضلاً عن أنها شهادة تعكس ثقة المجتمع الدولي في استقرار مصر الاقتصادي والسياسي. 


وأضاف أبوهشيمة، أن انضمام مصر للبريكس يكسبها  الكثير من المزايا على النطاق الاقتصادي، ولا سيما أن هذه المجموعة تستحوذ على ٣٢٪؜ من اقتصاد العالم وتستحوذ أيضًا على ١٨٪؜ من التجارة الدولية، الأمر الذي سيسهم في تحرر مصر من الضغط الدولاري في عملية الاستيراد.

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