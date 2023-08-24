ندوة علمية عن مضادات الميكروبات من منظور الكيمياء الطبية بالجامعة الألمانية

أستقبلت كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الالمانية بالقاهرة عدد 60 باحثاً اكاديمياً ومهنياً ممثلين لعدد 12 جامعة ومراكز بحثية للمشاركة في الندوة العلمية المعنونة ب " إبتكار أدوية حديثة مضادة للميكروبات والتغلب على المقاومة الميكروبية للأدوية الحالية من منظور الكيمياء الطبية."

اكتشاف تقنيات علاجية حديثة لمقاومة البكتيريا

تركزت محاور فاعليات أعمال الندوة على اكتشاف تقنيات علاجية حديثة أكثر فاعلية عن نظيرتها الحالية فى مقاومة البكتيريا ، التغلب على مقاومة البكتريا للادوية الحالية، وادوية جديدة لعلاج ميكوبكتيريا السل و كذلك فيروس التهاب الكبد سي.

قال ذلك الدكتور اشرف عبادى الاستاذ بالجامعة الالمانية ورئيس قسم الكيمياء الصيدلية و منسق الندوة، وأضاف بأنه دعى عدد من العلماء من مصر والمانيا للمشاركة فى أعمال الندوة بالقاء المحاضرات العلمية المتخصصة فى هذا الشأن منهم الدكتور بيتر امينج رئيس قسم الكيمياء الطبية بجامعة هاله الألمانية الذى ترأس عدد من الباحثين المشاركين فى الندوة ، و دكتور ريم فتح الله من جامعة سارلاند فى المانيا و دكتور عبد الرحمن ميهوب من جامعة زويل من مصر ، مما اتاح للمشاركين منصة علمية لتبادل الرأى والمعرفة وعرض أحدث الأبحاث والتطورات في مكافحة العدوى الميكروبية ، كما شُكلت لجنة جمعت خبراء ذات تخصصات متنوعة لمناقشة سبل إبتكار ادوية جديدة مضادة للميكروبات واتباع نهج موحد بمشاركة عدد من القطاعات الطبية لتعزيز جوانب الإبتكار مع تسهيل التعاون بين الباحثين والمؤسسات العلمية.

كيفية استعمال المضادات الحيوية

ولفت الدكتور عبادى إلى أن إساءة استعمال المضادات الحيوية والإفراط في استعمالها تؤدى الى تسريع وتيرة مقاومتها جنباً إلى جنب مع تردي الوقاية من عدوى الالتهابات ومكافحتها، ويمكن اتخاذ خطوات على جميع مستويات المجتمع للحد من تأثير تلك المقاومة وتقييد نطاق انتشارها وعلى دوائر صناعة الرعاية الصحية محليا ودوليا أن تستثمر أكثر فى مجال البحث والتطوير خاصة أن إنجازات الطب الحديث تتعرض للخطر بفعل مقاومة المضادات الحيوية، وباتت العمليات الجراحية أكثر خطورة من دون توفير مضادات حيوية فعالة للوقاية من عدوى الالتهابات الناجمة عنها وعلاجها.

تجدر الإشارة إلى ان الدكتور أشرف عبادى منسق الندوة و الدكتور عبد الرحمن ميهوب من الحاصلين على جائزة الدولة فى التفوق العلمى، العلوم طبية فى السنوات الثلاث الاخيرة وهما عضوين فى اللجنة الوطنية للادوية و مجلس بحوث الدواء فى أكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا .

الدكتور أشرف عبادى يتمتع بسجل حافل من الأنجازات العلمية المحلية والعربية والدولية فقد نشر له أكثر من 100 منشورًا في المجلات الدولية المؤثرة ، وعدد 12 طلبات و براءات اختراع دولية ، و أشرف على أكثر من مائة رسالة ماجستير ودكتوراة ، عمل كمحكم فى مجلات علمية شهيرة مثل Nature Communications وعضو في مجلس تحرير العديد من المنظمات الدولية والمجلات العلمية ، وحصل على العديد من الجوائز والمنح الوطنية والدولية ، علاوة على انه زميل في كل من مؤسسة ألكسندر فون همبولت التي تضم بين اعضائها ما يقرب من 55 عالماً حاصلاً على جائزة نوبل ، و الهيئة الألمانية للتبادل العلمي منذ 1999 ، وعضو في البورد الصيدلي العربي الموحد ، كما اختارته جامعة ستانفورد الأمريكية من ضمن قائمة أسماء أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم، وذلك نظير انجازاته العلمية و البحثية التي تمت في مجالات الكيمياء الطبية والصيدلة و الدواء، كما حصل وفريق عمله على إحدى المنح البحثية المقدمة من مركز منير أرمانيوس للأبحاث MARC التابع لشركة إيفا فارما لتنفيذ مشروعات الابتكار والتميز في مجال البحوث الدوائية في علم الأورام المناعي.