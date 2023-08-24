الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شمال سيناء: وحدة السكان تعقد ندوة لرصد المشكلات وتفشي ظاهرة الطلاق بالعريش

الندوة
الندوة

بتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بضرورة تحقيق التوازن بين النمو السكان والنمو الاقتصادي مما سينعكس على جهود التنمية وانخفاض نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم والنقل والمواصلات والإسكان والأراضي الزراعية والمياه والطاقة، عقد ندوة لرصد المشكلات وتفشي ظاهرة الطلاق وحالات البطالة وحالات الزواج المبكر ومشكلات تعدد الإنجاب.

جاء ذلك بتعليمات وكيل الوزارة اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، وبتكليف سكرتير عام المجلس برئاسة المبادرة التنسيقية لوحدة السكان الفرعية بالمجلس بحضور حنان سالم رئيس وحدة السكان وأعضاء الوحدة والعاملين بمناطق الخدمات بمدينه العريش المرشحين للعمل بهذا الملف تم خلال الاجتماع عرض رؤي وزارة التنمية المحلية وتوجيهات معالي الوزير المحافظ وتوصيات السيد السكرتير العام للمحافظة وإن المبادرة اهتمت ببحث المشكلات ممثلة في الآتي، الطلاق والزواج المبكر للجنسين والبطالة والادمان والبيئة المحيطة.

حاضر بالمبادرة  حنان سالم سالمان، وفاء احمد الشحات ، تحت عنوان (تحدث معه) والهدف من رصد المشكلات هو تفشي ظاهرة الطلاق وحالات البطالة وحالات الزواج المبكر ومشكلات تعدد الإنجاب الأمر الذي لابد من مواجهة الأخطار الناتجة عن ذلك بالتوعية ورفع مستوى الأسرة والمجتمع لتدارك الموقف قبل أن يؤثر ذلك على نصيب الفرد في المجتمع من حقوقة في التنمية المستدامة.

جدول الأعمال يتم حصر السلبيات بالمناطق والعرض على الوحدة لإمكانية عقد ندوات وتعديل السلوكيات والعمل على حلها بأساليب تربوية وإدارية تتوافق وإمكانيات المنطقة وسلوكها بمعرفة المختصين وتضافر المشاركات مع الأوقاف والأزهر ودار الفتوى والشئون الصحية والقوى العاملة.

وانتهى اللقاء بالتكليف بالحصر والعرض لدراسة أساليب الحلول لتلك المشكلات التي تعوق حركة التنمية بمعدلات لا تتناسب مع الزيادة السكانية.

شمال سيناء العريش الأراضي الزراعية ظاهرة الطلاق وزارة الصحة

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