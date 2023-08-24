الدكتور هاني راشد يشارك بورشة عمل «برنامج رواد وعلماء مصر: تعزيز الشراكة مع القطاع العام»

نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان.

شارك الدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بورشة عمل «برنامج رواد وعلماء مصر: تعزيز الشراكة مع القطاع العام» ، والتي تتم بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC).

وقال بيان الهيئة ، شارك بورشة العمل عددًا من الوزراء و ممثلي الجهات الحكومية، ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية، إضافة إلى رؤساء مراكز البحث العلمي، والكوادر الحكومية في القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضحت الهيئة، تضمنت ورشة العمل التعريف بأنشطة «برنامج رواد وعلماء مصر» الذي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC بالتنسيق مع وزارتى التعليم العالي والبحث العلمي والتعاون الدولي ومؤسسات القطاعين العام والخاص، بهدف تشجيع الكوادر المصرية المتميزة للاستفادة من الفرص المقدمة لتعزيز قدراتهم، وتبادل آراء وتوصيات الجهات الحكومية للخروج بإرشادات وتوجيهات الجهات الحكومية نحو ماهية الموضوعات الأكاديمية التي تخدم الاستراتيجيات التنموية الوطنية ورؤية مصر 2030.

فيما يستهدف «برنامج رواد وعلماء مصر» أيضًا طلاب الدراسات العليا المصريين بالجامعات الحكومية والأهلية، والموظفين المهنيين في منتصف مسارهم الوظيفي، ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات الكوادر المصرية العاملة في القطاع الحكومي، وغير الحكومي، وكذلك الجامعات المصرية والأهلية، والمراكز البحثية، وذلك من خلال توفير فرص منح دراسية للماجستير ودراسات ما بعد الدكتوراة ومجموعة من التدريبات قصيرة الأجل في شتى المجالات التي تتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية للدولة ورؤية مصر 2030، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ،

ووضع استراتيجيات وآليات لإعادة إدماج العائدين من المنح؛ وذلك لتعظيم الاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم ونقل وتوطين الخبرات وضمان الاستفادة القصوى والمُثلى من البرنامج، وبناء الاقتصاد الوطني وتحقيق عائد الاستثمار.

وأشار البيان: الدفعة الأولى من البرنامج تتركز على تحقيق أهداف مصر المناخية، باعتباره أحد أهم التحديات التي تواجهها مصر والعالم، حيث يشمل القطاعات الحيوية للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر، بما في ذلك تحقيق الأهداف الخاصة بتمكين المرأة والصحة العامة والتحول الرقمي وأهداف المناخ والعلوم الإنسانية وغيرها من أهداف التنمية، ويأتي ذلك في إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 مؤخرًا في شرم الشيخ، وجهودها للمساهمة في مؤتمر المناخ COP28 في الإمارات.

تجدر الإشارة، أن «برنامج رواد وعلماء مصر» يسعى لتحقيق أهدافه من خلال ثلاث مبادرات، تُركز على بناء القدرة الفنية والريادة للوزارات والمؤسسات الحكومية المصرية التي تقود التنمية الاستراتيجية لمصر؛ لتعزيز قدرات صياغة وتنفيذ السياسات والممارسات التي تدعم الأولويات الوطنية، إمداد قادة المستقبل في الكيانات غير الحكومية بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات الماثلة أمام القطاعين العام والخاص، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى إمداد الشباب المصري القادم من المجتمعات الأكثر احتياجًا بالمعرفة والمهارات في المجالات التي تؤهلهم لدفع النمو الاقتصادي الشامل طويل الأجل.